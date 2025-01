video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari nuova tronista, per Gianmarco Steri migliaia di aspiranti corteggiatrici Oggi, martedì 14 gennaio, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tante le novità in studio: su tutte, quella della nuova tronista, che in questo caso è un volto storico del dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Tina Cipollari. Nel frattempo, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, sono migliaia le ragazze che hanno chiamato per corteggiare Gianmarco Steri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Oggi, martedì 14 gennaio, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tante le novità in studio: su tutte, quella della nuova tronista, che in questo caso è un volto storico del dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Tina Cipollari, che da oggi siederà ufficialmente sull'ambita sedia, che non sarà la tradizionale sedia rossa. Per l'opinionista, infatti, è stato creato un trono ad hoc, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni. Prosegue anche il trono di Francesca Sorrentino. Nel frattempo, dopo la notizia di Gianmarco Steri sul trono, sono migliaia le ragazze che hanno chiamato per corteggiarlo.

Anticipazioni Uomini e Donne: le novità su Tina Cipollari e Gianmarco Steri

L'opinionista Tina Cipollari è ufficialmente una nuova tronista. Nelle scorse puntate, aveva fatto un appello dichiarando di essere alla ricerca di un uomo. La produzione deve aver preso molto seriamente la richiesta della donna, visto che da oggi siederà sul trono. "Hanno fatto scendere un trono particolare, portato da 4 persone e sono scesi tre per lei e uno l'ha tenuto, Tina vedrà se uscirci per conoscerlo o meno", le parole di Pugnaloni.

Nel frattempo, prosegue anche il trono di Gianmarco Steri, che dopo non esser stato scelto da Martina De Ioannon, è pronto a rimettersi in gioco in una nuova esperienza sentimentale. Per lui, da quando è uscita la notizia, 3000 ragazze hanno telefonato per lui.

Il trono di Francesca Sorrentino

Nella puntata registrata il 14 gennaio al centro delle discussioni anche il percorso di Francesca Sorrentino, che ha portato in esterna sia Gianmarco che Gianluca. Si è lamentata del bacio mancato con Gianmarco e non si capacita del perché non sia avvenuto. Con Gianluca, invece, erano molto vicini in esterna, ma nemmeno in questo caso è scattato il bacio.