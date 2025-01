Tina Cipollari tronista a Uomini e Donne, l’appello che insinua il dubbio: “Cerco un uomo che mi sposi”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne? Stando a un appello diffuso sui social del programma, l'opinionista potrebbe essere la prossima tronista. "Sono single da un po' di tempo, cerco un uomo", dice in quella che sembra a tutti gli effetti la clip di presentazione. Ecco quali caratteristiche deve avere il suo uomo ideale.

Tina Cipollari cerca l'amore: "Sono single da un po' di tempo"

Come racconta nel video diffuso da Uomini e Donne, Tina Cipollari è single da un po' di tempo e cerca un uomo che abbia almeno 63 anni, poi scherzando aggiunge: "Partiamo da quelli, se portati bene può arrivare anche a 80, purché sia autonomo e non abbia bisogno che io lo accudisca". L'opinionista ha anche aggiunto che deve essere disposto a sposarla e soprattutto molto benestante: "Maria deve essere molto ricco, tipo avere diverse case, ad esempio una in montagna a St. Moritz. una a New York, Londra, Parigi. Un uomo che ama viaggiare". Tina Cipollari ha quindi le idee chiare sul partner che vuole al suo fianco e le ha anche su quello che è disposta a offrirgli: "In cambio io do la mia presenza, sono una donna di casa, so cucinare bene, sono molto dolce con l’uomo che mi sa accontentare". Alla fine del video anche il numero da contattare rivolto agli aspiranti pretendenti che vogliono candidarsi.

Le storie d'amore di Tina Cipollari

Un anno dopo il suo arrivo a Uomini e Donne, Cipollari ha conosciuto il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, noto come Kikò, con il quale ha avuto una lunga storia d'amore. I due sono convolati a nozze nel 2005 e sono diventati genitori insieme di tre figli. Il matrimonio è poi finito nel 2018, anno in cui è stato reso noto il fidanzamento dell'opinionista con l'imprenditore Vincenzo Ferrara, durata solo pochi mesi. Da allora non si hanno più notizie certe riguardo la sua vita sentimentale.