Martina De Ioannon sulla storia con Ciro Solimeno: “Ho dubbi su come si incastreranno le nostre vite”

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati ospiti di Verissimo oggi, domenica 26 gennaio. Dopo la scelta a Uomini e Donne, hanno raccontato la loro nuova vita insieme, lontani dalle telecamere del dating show. L'ormai ex tronista non ha nascosto i suoi dubbi su come procederà la relazione: "Siamo in due momenti della vita diversi, sono spaventata".

Le parole di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Verissimo

Martina De Ioannon è stata la prima a prendere parola davanti a Silvia Toffanin. "Ho scelto Ciro da due settimane, ci stiamo vivendo. Sta andando bene, stiamo bene insieme. Come avevo previsto, dobbiamo organizzarci per la distanza. Abbiamo dei dubbi per far incastrare le abitudini vivendo in due città diverse", le parole. "Abbiamo voglia di viverci. Non ci piace vivere la relazione a distanza, ma non possiamo correre. Valuteremo e cercheremo di incastrare le nostre vite" ha aggiunto Ciro che si è detto disposto a trasferirsi a Roma. "Mi spaventa che siamo in due momenti della vita diversi. Io ho un lavoro, abito da sola, ho fatto determinate esperienze. Non devo formarmi, crescere sì, però la base della vita è affermata. Lui viene da un'altra situazione, e questa cosa ci spaventa. Anche se lui decidesse di venire a Roma, non è che da un giorno all'altro ti costruisci una vita in un'altra città. Questo mi spaventa. Non voglio ripetere gli errori del passato" ha rivelato la De Ioannon.

Martina ha raccontato di essere contenta del suo percorso a Uomini e Donne: "Mi dispiace che sia finito, lì dentro vivi un sogno. Le emozioni sono amplificate. Però non rimpiango nulla. All'inizio non mi piaceva nessuno, poi li ho conosciuti meglio". Sulle differenze tra Gianmarco e Ciro ha commentato: "Le esperienze ti formano. Ho scelto Ciro che è più piccolo di me. Gianmarco è più introverso, lui è più estroverso, come me". Ciro Solimeno ha aggiunto: "Ci siamo vissuti a Uomini e Donne ma per poco tempo. Oggi sto con il cuore nello zucchero, come si dice a Napoli. Da quando c'è stata la scelta, il poterci vivere tutti i giorni è diverso. Lei è stata brava a non far capire la scelta". "Fino alla fine ero indecisa. Poi ascolti le emozioni e ti fai trascinare" ha aggiunto Martina. Le presentazioni in famiglia sono state fatte e Ciro Solimeno ha raccontato: "I fratelli non erano tutti e due dalla mia parte, si sono ricreduti. Siamo stati bravi a portarli dall'altra sponda. Anche i miei genitori l'hanno conosciuta".

Il commento sul trono di Gianmarco Steri

Dopo aver assistito al video di Gianmarco Steri che ha preso il suo posto sul trono di Uomini e Donne, Martina ha commentato: "Avendolo conosciuto, non se lo aspettava. Lui è molto umile, era in difficoltà. Se lo merita perché è un ragazzo vero, sincero, è un uomo. Ha carattere. Ha fatto bene ad accettare il trono, gli auguro un percorso vero e pieno di emozioni". Ciro ha aggiunto: "Sono contento per lui, se lo merita. Ho criticato gli atteggiamenti che aveva con lei, è un bravo ragazzo".

