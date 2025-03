video suggerito

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno fermati per strada a Roma da una tiktoker: "Conviviamo da oltre un mese" Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati fermati per strada da una tiktoker, Alessia Grambone, che gli ha chiesto dettagli sulla loro storia d'amore. La coppia nata a Uomini e Donne convive da oltre un mese: "È la prima convivenza per entrambi, avevo tanta paura ma sta andando benissimo", le parole dell'ex tronista.

A cura di Gaia Martino

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon sono stati fermati per le strade di Roma da Alessia Grambone, Tiktoker che fotografa i passanti in Via Condotti esaltando i loro look. La coppia nata a Uomini e Donne ha scherzato con la tik toker rivelando i dettagli della loro storia d'amore che procede a gonfie vele. In particolare, hanno raccontato di essere andati a convivere poco dopo la scelta: "Sta andando benissimo".

Le parole di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

"Conviviamo da più di un mese. Sta andando benissimo. Io ho 59 anni, dopo la convivenza ne ho 70" ha dichiarato Martina De Ioannon, scherzando con la Tiktoker Alessia Grambone che l'ha beccata in Via Condotti, a Roma, mentre passeggiava con il fidanzato Ciro Solimeno. Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, la loro storia procede a gonfie vele. Hanno deciso di avvicinarsi e andare a convivere dopo sole poche settimane dalla scelta: "È la prima convivenza per entrambi, è stata una prova del 9. Avevo tanta paura invece ci siamo mancati così tanto nelle prime settimane che abbiamo detto "basta, dobbiamo andare a convivere. Sta andando benissimo". L'ex tronista ha poi aggiunto: "Ciro si lamenta che non sono gelosa, ma io sono troppo orgogliosa. Ha ricevuto una proposta di fare una serata in Sicilia, gli ho detto certo vai. Poi ci ho riflettuto, ho pensato che era la festa della donna. Lì ho provato della gelosia. Lui è dolce, buono affidabile, mi sembra fedele. Poi vediamo". "Il tempo sarà galantuomo. Io sono più geloso, lei è gelosa ma non ti da soddisfazione. È troppo orgogliosa" ha aggiunto lui.

Martina e Ciro saranno ospiti di Uomini e Donne prossimamente

Martina De Ioannon e Ciro Slimeno presto torneranno in tv, nel dating show di Canale5. La coppia nata a Uomini e Donne sarà ospite in studio, da Maria de Filippi, nelle prossime puntate. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, i due hanno partecipato alla registrazione del 18 marzo.