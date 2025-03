video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: proposta di matrimonio in studio, ospiti Martina De Ioannon e Ciro Solimeno Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nelle prossime settimane. Lorenzo Pugnaloni rivela le anticipazioni: attenzione spoiler.

A cura di Gaia Martino

Oggi, martedì 18 marzo 2025, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nelle prossime settimane. Stando alle anticipazioni fornite da Lollomagazine.it, la coppia nata da poco, quella formata da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, è stata ospite in studio. Tornato sul trono Gianmarco Steri, che si era assentato nella precedente registrazione, ha stretto la mano a Ciro Solimeno prima di rincorrere una corteggiatrice arrabbiata con lui. Una coppia del Trono Over si sposerà: ecco cosa è successo, attenzione spoiler.

Anticipazioni Uomini e Donne: tre coppie ospiti e una proposta di matrimonio

Lorenzo Pugnaloni rivela che nella registrazione di Uomini e Donne andata in scena oggi – che andrà in onda su Canale5 prossimamente – Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati ospiti in studio. "Convivono da un mese" ha scritto l'esperto del programma. Poi ancora Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono stati presenti in puntata: "Procede alla grande tra loro". Tra le coppie nate nel programma, ospiti nella registrazione, anche quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone che presto diventeranno genitori del loro primo figlio insieme: lui le avrebbe fatto la proposta di matrimonio in studio.

Anticipazioni Trono Classico: Gianmarco Steri perde una corteggiatrice

Nella registrazione del dating show di oggi, Ciro Solimeno, ospite in studio con Martina De Ioannon, ha salutato con una stretta di mano Gianmarco Solimeno, ex pretendente dell'ex tronista, e il gesto avrebbe fatto storcere il naso al pubblico presente. Nessuna corteggiatrice nuova per il tronista: Cristina Ferrara, dopo aver visto l'esterna di Steri con Francesca Polizzi, avrebbe abbandonato lo studio. Nonostante i tentativi del tronista di parlare dietro alle quinte, lei si sarebbe chiusa in camerino.