Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri assente, in studio anche Umberto Gaudino di Amici Lunedì 17 marzo 2025 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici assenti in studio. Ospite d’eccezione Umberto Gaudino di Amici, che ha danzato insieme a Tina Cipollari. Tutti gli aggiornamenti forniti da Lorenzo Pugnaloni. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

Lunedì 17 marzo 2025 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tutte le novità nel percorso del tronista Gianmarco Steri, alle prese con la conoscenza di Cristina Ferrera e Francesca Polizzi nel dating show condotto da Maria De Filippi. Gli aggiornamenti, forniti da Lorenzo Pugnaloni, riguardano anche i protagonisti del trono over. Ecco tutto quello che è accaduto nella registrazione.

Anticipazioni Uomini e Donne: le novità del Trono Over

Nella registrazione del 17 marzo, si è dato principalmente spazio alle dame e ai cavalieri del trono over: si parte da Gemma Galgani, dopo il caos avvenuto settimana scorsa sul suo corteggiatore Orlando (che era stato invitato a lasciare lo studio dopo una segnalazione su di lui). Il cavaliere è tornato in studio e si è riproposto come suo corteggiatore: ha cercato di giustificarsi su quanto detto su di lui e dando la sua versione dei fatti. In studio, però, non è stato creduto e quindi è andato via nuovamente. Gianni Sperti e Giuseppe si sono sfidati in una gara di ballo, nella quale è stata coinvolta anche Sabrina Zago.

Al centro studio, successivamente, Alessio Pili Stella e Valentina: i due raccontano l’uscita che c’è stata e affermano di proseguire la conoscenza. Con l’altra dama con cui si sentiva, Luana, Alessio arriva ad un punto di non ritorno; pertanto, ha deciso di chiudere la conoscenza con lei.

Gianmarco Steri assente e l'arrivo di Umberto Gaudino

Gianmarco Steri non era presente in studio e del suo trono se ne parlerà nella registrazione di martedì 18 marzo. In studio non era presenti neanche le sue corteggiatrici. Come riportato da Pugnaloni, Tina Cipollari è uscita in esterna con Cosimo Dadorante e dato che voleranno in Spagna per un viaggio a Madrid, hanno frequentato alcune lezioni di flamenco e in studio Maria De Filippi ha chiamato Umberto Gaudino, professionista di Amici. In studio Cipollari e Dadorante hanno ballato insieme e hanno annunciato che è tutto pronto per il viaggio.