Il viaggio di Tina e Cosimo a Uomini e Donne: lui la raggiunge in camera per la notte, la reazione dell'opinionista Tina Cipollari e il suo corteggiatore Cosimo sono stati insieme a Parigi per conoscersi meglio. Dopo aver trascorso una giornata insieme, il corteggiatore ha bussato alla porta della sua camera durante la notte. La reazione dell'opinionista: "Forse è meglio se ci vediamo domani".

A cura di Sara Leombruno

Tina Cipollari è stata una delle protagoniste della puntata di Uomini e Donne del 5 marzo. L'opinionista, ora anche tronista, è partita per Parigi insieme al suo corteggiatore Cosimo. Il viaggio sfarzoso tra regali costosi e suite da sogno ha dato modo ai due di conoscersi meglio, ma non è mancato qualche momento d'imbarazzo.

Il viaggio a Parigi di Tina e Cosimo

Arrivati a Parigi in un viaggio offerto interamente dal corteggiatore, i due si sono lasciati andare a momenti di relax, in un'atmosfera di lusso vista Tour Eiffel. Nella capitale francese, Cipollari ha potuto anche scegliere un regalo da Cartier: il Cavaliere, infatti, le ha regalato un gioiello che varrà da ricordo dell'esperienza condivisa. "Ho sentito che tu avevi bisogno di essere valorizzata di nuovo come donna, voglio che mi prometti che non permetterai a nessuno di pensare minimamente un'altra cosa. Sei una grande donna e lo rimarrai sempre".

L'incontro nella notte

Trascorsa la giornata insieme, Cosimo ha raggiunto Tina nella sua suite durante la notte. Il siparietto scherzoso che riprende il momento del loro incontro è diventato virale: la tronista, infatti, gli ha aperto in pigiama, con il viso coperto da una maschera idratante nera, tanto da portare il Cavaliere a credere di aver sbagliato stanza. "Giusto stasera, dovevi farlo? – le ha chiesto, divertito, il corteggiatore – Ritenterò, magari sarò più fortunato".