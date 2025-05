video suggerito

Francesca rompe il silenzio sulla scelta di Gianmarco a Uomini e Donne: “Lui ha trovato la sua felicità, io la mia” A poche ore dalla scelta di Gianmarco Steri, che verrà trasmessa su Canale 5 in prima serata venerdì 30 maggio, la sua ex corteggiatrice Francesca Polizzi ha detto la sua sulla decisione del tronista. La ragazza sembra aver messo da parte i vecchi rancori: “Va bene così”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A poche ore dalla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, che verrà trasmessa su Canale 5 in prima serata, la sua ex corteggiatrice Francesca Polizzi ha rotto il silenzio sulla decisione del tronista. Sul suo profilo Tik Tok, la ragazza ha risposto a un'utente che le aveva chiesto un parere al riguardo. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Francesca Polizzi sulla scelta di Gianmarco Steri

Rispondendo a un contenuto pubblicato da Francesca Polizzi sul suo profilo Tik Tok che riguardava tutt'altro argomento, ovvero i toni della lingua cinese, un'utente ha chiesto alla ragazza che cosa ne pensasse della scelta che Gianmarco Steri, da lei corteggiato in precedenza, ha fatto. L'ex corteggiatrice ha risposto, dicendo: "Lui ha trovato la sua felicità, io la mia e va bene così".

La risposta lascia intendere che anche lei abbia conosciuto qualcuno di cui si è innamorata, ma potrebbe essersi riferita al semplice fatto di aver trovato finalmente un suo equilibrio interiore dopo i mesi di alti e bassi all'interno del programma. In realtà, non è escluso che a partire da settembre Maria De Filippi possa offrirle l’opportunità di diventare tronista.

Leggi anche Gemma Galgani fa un regalo a Gianmarco Steri prima della scelta a Uomini e Donne, la sorpresa in camerino

L'ultima puntata di Uomini e Donne in onda in prima serata

Nel frattempo, Uomini e Donne si prepara a tornare protagonista nel prime time di Canale5. Per assistere alla tanto attesa scelta di Gianmarco Steri, giovane tronista romano che ha fatto appassionare per mesi il pubblico con il suo percorso sentimentale, bisognerà avere pazienza fino a venerdì 30 maggio. A partire dalle ore 21:20 andrà in onda lo speciale Uomini e Donne sera, durante il quale i telespettatori scopriranno finalmente chi, tra Cristina Ferrara e Nadia Di Donato, è riuscita a conquistare il suo cuore. Per lasciare spazio all'evento, le due puntate della seguitissima serie turca Tradimento, solitamente trasmesse in questa fascia oraria, saranno posticipate alle ore 23:15, subito dopo la fine del dating show. Su Rai1, invece, andrà in onda la finalissima del talent show di Milly Carlucci Sognando Ballando con le stelle.