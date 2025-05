video suggerito

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi e domani pomeriggio: cosa va in onda al suo posto da lunedì 2 giugno Piccolo stop per Uomini e Donne. Cambio di programmazione per il dating show di Maria De Filippi che si ferma giovedì 29 maggio. Quando torna il programma. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 maggio, Uomini e Donne non andrà in onda su Canale5 a causa di un cambio di programmazione. Piccola pausa per il dating show di Maria De Filippi, che si avvicina alla sua conclusione per lo stop estivo. Gli appassionati della trasmissione dovranno attendere ancora un po' prima di scoprire con chi Gianmarco Steri sceglierà di lasciare gli studi Elios. Vediamo quando tornerà in onda il programma e i cambiamenti di palinsesto di oggi.

Perché Uomini e Donne non va in onda giovedì 29 maggio

Uomini e Donne non andrà in onda alle ore 14:45 giovedì 29 maggio. Il motivo dello stop è un cambio di programmazione legato alla scelta di mandare in onda venerdì 30 maggio in prima serata alle ore 21:20 la scelta di Gianmarco Steri. Canale 5, quindi, oggi lascerà spazio al daytime de L'Isola dei Famosi. A seguire, una nuova puntata della serie Beautiful e un appuntamento con la soap turca Tradimento. Dalle ore 15 alle ore 17 verrà trasmessa la serie The Family, per poi dare spazio a Pomeriggio5. Stesso palinsesto previsto anche nel pomeriggio di venerdì 30.

Quando va in onda l'ultima puntata di Uomini e Donne

Uomini e Donne si prepara a tornare protagonista nel prime time di Canale5. Per assistere alla tanto attesa scelta di Gianamrco Steri, giovane tronista romano che ha fatto appassionare per mesi il pubblico con il suo percorso sentimentale, bisognerà avere pazienza fino a venerdì 30 maggio. A partire dalle ore 21:20 andrà in onda lo speciale Uomini e Donne sera, durante il quale i telespettatori scopriranno finalmente chi, tra Cristina Ferrara e Nadia Di Donato, è riuscita a conquistare il suo cuore. Per lasciare spazio all'evento, le due puntate della seguitissima serie turca Tradimento, solitamente trasmesse in questa fascia oraria, saranno posticipate alle ore 23:15, subito dopo la fine del dating show. Su Rai1, invece, andrà in onda la finalissima del talent show di Milly Carlucci Sognando Ballando con le stelle.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne da lunedì 2 giugno

Al posto di Uomini e Donne, nel festivo di lunedì 2 giugno, andrà in onda la striscia de L'Isola dei Famosi alle 14:46 e The Family a partire dalle 15:00, per poi passare la linea a Pomeriggio 5 dalle ore 17:00. Da martedì 3 giugno invece il palinsesto del pomeriggio seguirà il flusso che segue: Beautiful (13:59), Tradimento (14:24), La forza di una donna (14:52), L'Isola dei Famosi ((15:40) e The Family (15:58) fino al consueto appuntamento con Myrta Merlino delle 17:00.