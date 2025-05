video suggerito

La scelta di Gianmarco Steri va in onda in prima serata su Canale 5, poi c'è Tradimento: anticipazioni e orari Confermata la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5. Venerdì 30 maggio, alle ore 21.20 ci sarà uno speciale Uomini e Donne di sera. Fanpage.it apprende che subito dopo, alle 23:15, andranno in onda le due puntate della serie turca Tradimento. Qui orari e anticipazioni per seguire il prime time Mediaset che avrà in concorrenza la finale di Sognando Ballando con le stelle.

È arrivata la conferma della messa in onda della scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5. Venerdì 30 maggio, alle ore 21.20 ci sarà uno speciale Uomini e Donne di sera, con le sedie a centro studio e i petali di rosa pronti a cadere dall'alto. Fanpage.it apprende che subito dopo, alle 23:15, andranno in onda le due puntate della serie turca Tradimento, che cede il posto al programma di Maria De Filippi e slitta in seconda serata. Qui orari e anticipazioni per seguire il prime time Mediaset che avrà in concorrenza la finale di Sognando Ballando con le stelle.

La scelta di Gianmarco Steri tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato

La scelta di Gianmarco Steri tra le due corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato ha conquistato la prima serata. Finirà il suo percorso sul trono venerdì 30 maggio alle ore 21:20, manifestando la sua preferenza, che è ben nota dalle anticipazioni trapelate dopo le registrazioni (sul sito di Lorenzo Pugnaloni). Stando a quanto riportato (ATTENZIONE SPOILER), il tronista ha scelto Cristina Ferrara e ha salutato Nadia Di Diodato, che si è detta molto dispiaciuta.

Cristina Ferrara

Il ragazzo ha letto una lettera in cui ha ringraziato Maria De Filippi e tutti coloro che gli hanno permesso di vivere a pieno questa esperienza. In risposta alla sua scelta, è arrivato un sì e il bacio ha suggellato la nascita di questo nuovo rapporto. Con Cristina non c'è sempre stata armonia, soprattutto per i continui alti e bassi derivati dall'interesse di Steri per le altre corteggiatrici e soprattutto per alcune segnalazioni che li volevano vicini all'esterno e già d'accordo prima di entrare a far parte del programma.

"Tradimento" non viene soppresso, passa in seconda serata

Per favorire la scelta di Gianmarco Steri, la serie turca Tradimento cede il passo a Maria De Filippi ma non viene soppresso. Andrà in onda subito dopo la scelta, verso le 23:15, e probabilmente finirà a tarda notte, una volta completata la visione delle due puntate previste.