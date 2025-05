video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato Oggi, domenica 11 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, il tronista Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta tra le corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Attenzione spoiler. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

73 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, domenica 11 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, il tronista Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, decidendo con quale delle due corteggiatrici iniziare una frequentazione fuori dal programma. Attenzione spoiler.

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Dopo diversi mesi nel dating show di Maria De Filippi, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta: il tronista ha deciso di lasciare il programma con Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. Stando alle anticipazioni, il ragazzo ha annunciato la sua decisione leggendo una commovente lettera, in cui ha ringraziato anche Maria De Filippi per l'opportunità e il supporto che gli è stato dato. Visibilmente emozionata, Cristina ha detto sì e in studio è scattato il bacio. Tra loro il percorso non è stato lineare, tanto che Cristina più volte si è mostrata preoccupata per l‘interesse di Gianmarco nei confronti delle altre corteggiatrici e, in più, era finita al centro di alcune segnalazioni secondo le quali sarebbero già stati d'accordo.

Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato

Nadia si è dispiaciuta dalla scelta di Gianmarco e anche in parte arrabbiata. Tina Cipollari, si legge nelle anticipazioni, non ha perso l'occasione per schierarsi contro la ragazza. Di recente, nella puntata del 9 maggio, Nadia aveva avuto un acceso confronto con il tronista e aveva lasciato lo studio del programma mandandolo a quel paese

Le anticipazioni del trono Over: Barbara De Santi ospite, una nuova coppia

Domenica 11 maggio è stata registrata anche una parte dedicata al Trono Over. Stando alle anticipazioni, il Cavaliere Giovanni Siciliano è tornato in studio per riconquistare Francesca Cruciani. Dopo un confronto sincero, la dama ha deciso di dargli una seconda possibilità e i due hanno ricominciato a frequentarsi. Si è poi formata una nuova coppia nel parterre Over di Uomini e Donne, che ha lasciato insieme il programma. Ospiti Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea per raccontare come procedere la loro storia lontano dalle telecamere.