video suggerito

Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri ai ferri corti a Uomini e Donne, lei lo manda a quel paese: “Sei un cogl**ne” Nella puntata di Uomini e Donne del 9 maggio, un confronto acceso tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato. La corteggiatrice crede che il tronista sia più preso da Cristina Ferrara: “Ho cercato di tirarti fuori sensazioni, ma non ci sono riuscita. Con me sei troppo razionale”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si avvia verso le battute finali: nella puntata trasmessa il 9 maggio, un confronto acceso con Nadia Di Diodato. La corteggiatrice crede che il tronista sia più preso da Cristina Ferrara e che continui a frequentare lei perché, secondo i suoi amici e la sua famiglia, sarebbe la ragazza perfetta per lui. Le parole prima di lasciare lo studio: "Ho cercato di tirarti fuori sensazioni, non ci sono riuscita. Con me sei troppo razionale".

Il confronto nella puntata di Uomini e Donne del 9 maggio

Dopo aver visto la loro esterna andata in onda giovedì 8 maggio, Nadia e Gianmarco si erano confrontati al centro dello studio e la corteggiatrice aveva espresso le sue perplessità sul prosieguo della loro conoscenza: "Credo che tu mi stia tenendo perché siamo simili, perché possiamo avere ambienti in comune, interessi in comune. Mi chiedo a livello di sensazioni come siamo messi, perché alla fine sta tutto lì". Dopo il breve battibecco, Steri aveva scelto di ballare con Cristina, spingendo Nadia a lasciare lo studio. Poi, però, è rientrata:

Sono tornata perché non mi piace lasciare le cose a metà. Dici che in questo programma non ci si può innamorare, con me sei molto più razionale, con lei sei coinvolto. Ieri ho cercato di tirarti fuori sensazioni e non ci sono riuscita.

Nadia a Gianmarco: "Vai a quel paese, cogl**one"

A quel punto, è intervenuta Maria de Filippi, cercando di spiegare a Gianmarco il punto di vista della corteggiatrice romana: "Lei è convinta che Cristina sia quella che desideri, mentre lei sia solo quella che va bene per te. Avendo 24 anni, non vuole esserlo". Gianmarco ha quindi negato: "Puoi pure andare via", le ha detto. Dura la reazione della ragazza, che prima di abbandonare il programma l'ha mandato a quel paese: "Sei proprio un cogl**ne".