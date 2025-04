video suggerito

Uomini e Donne, arriva una segnalazione su Gianmarco Steri e Cristina: "Si sono accordati, la loro è tutta una recita" Sui social, si fanno sempre più insistenti le voci di un presunto accordo tra il tronista Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. A sollevare la questione è stata Deianira Marzano: secondo l'esperta di gossip, i due avrebbero già deciso di uscire insieme da Uomini e Donne e starebbero portando avanti una recita per visibilità.

A cura di Sara Leombruno

Il trono di Gianmarco Steri prosegue a Uomini e Donne con le corteggiatrici Nadia Di Diodato, Francesca Polizzi e Cristina Ferrara. Nel frattempo, però, sui social si fanno sempre più insistenti le voci di un presunto accordo tra il tronista e la corteggiatrice napoletana. A sollevare la questione è stata Deianira Marzano: secondo l'esperta di gossip, i due avrebbero già deciso di uscire insieme dal programma e starebbero portando avanti una recita per visibilità.

La segnalazione su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

La segnalazione arrivata a Deianira Marzano risale a poche ore fa e parla di un presunto accordo tra Gianmarco e la sua corteggiatrice Cristina. I due, che nelle recenti puntate andate in onda non hanno fatto altro che discutere, in realtà avrebbero già deciso di lasciare insieme il dating show e starebbero proseguendo il percorso solo per visibilità. Sul suo profilo Instagram, l'esperta di gossip ha riportato una indiscrezione inviatale da un suo follower: "Cristina e Gianmarco si sono accordati, è tutta una recita", si legge sul profilo. Marzano ha poi aggiunto: "Ci saranno altri litigi e poi si dichiareranno innamorati".

Francesca e i dubbi su Gianmarco: "Sei un grandissimo falso"

Nell'ultima puntata andata in onda giovedì 17 aprile, Gianmarco ha avuto una discussione con un'altra corteggiatrice, Francesca Polizzi. Il tronista le ha detto che nei suoi confronti sta perdendo interesse: "Oggi non avevo voglia di vederti, da quando sono venuto a prenderti all'aeroporto ho visto un cambiamento. Tu eri la preferita senza ombra di dubbio. A un certo punto ci sono state cose che non mi quadrano", le parole. In risposta, Polizzi l'ha accusato di essere falso: "Quando vengo a fare un'esterna serena, mi dici che sono fuori luogo. Con Cristina, invece, hai fatto un'esterna romantica e non le hai detto ciò che hai detto a me, non capisco il tuo comportamento".