Uomini e Donne, Cristina in lacrime per Gianmarco Steri: "Troppo preso da Francesca, non so cosa stia facendo qua" Il trono di Gianmarco Steri al centro della puntata di venerdì 18 aprile di Uomini e Donne. Dopo aver visto un'esterna tra il tronista e Francesca Polizzi, Cristina Ferrara è scoppiata in lacrime, accusando il tronista di non provare un reale interesse nei suoi confronti: "Tu con lei sei trasportato a mille, io ad oggi non so perché sono qua". La reazione del romano: "Se mi avessi parlato con questa emozione, sarebbe stato tutto diverso".

A cura di Sara Leombruno

Il trono di Gianmarco Steri al centro della puntata di venerdì 18 aprile di Uomini e Donne. Dopo aver visto un'esterna tra il tronista e Francesca Polizzi, Cristina Ferrara è scoppiata in lacrime, accusando il tronista di non provare un reale interesse nei suoi confronti: "Tu con lei sei trasportato a mille, io ad oggi non so perché sono qua". La reazione del romano: "Se mi avessi parlato con questa emozione, sarebbe stato tutto diverso".

Le lacrime di Cristina Ferrara a Uomini e Donne

Dopo aver visto che il tronista si è aperto sul racconto della sua vita personale in un'esterna con Francesca Polizzi, Cristina Ferrara ha preso parola: "Io mi sono aperta su tante cose in quella lettera, anche l'abbraccio era molto più freddo nei miei confronti, non era sentito come questo. Tu con lei sei trasportato a mille, io ad oggi penso che è chiaro tutto. Quindi, sono stata zitta a volte, però non so cosa stia facendo io qua".

Steri, però, l'ha interrotta per ribadirle il suo interesse: "A me sarebbe piaciuto che tu mi avessi detto queste cose con questa emozione che vedo ora, perché quando parlo con te è vero c'è differenza, ma non di interesse, di emozione. Io sono molto interessato a te, ma quando sto con te mi sembra come se tu non mi trasmettessi quell'emozione nel dirlo". Anche Nadia Di Diodato ha commentato la sua esterna: "Non mi sento di continuare questo percorso, non sto facendo sceneggiate".

L'esterna con Francesca Polizzi

In esterna con Francesca, quest'ultima ha raccontato di un periodo difficile che ha vissuto quando è tornata in Italia, avendo vissuto all'estero per diverso tempo: "Quando sono tornata in Italia, ho avuto un periodo brutto. Ho avuto la mia vita fuori, lì avevo trovato la mia dimensione, ero felicissima. Ho incontrato questa persona ed ero convinta di aver trovato tutto nella mia vita, ma poi mi sono resa conto che gli ero indifferente". Questo l'ha portata a sentirsi sbagliata per molto tempo. In studio, la ragazza ha detto: "Per me è stato un momento importante, siamo diversi su tante cose ma nelle cose importanti siamo uguali. Credo che questa intimità, il fatto di aprirsi, sia più intimo di un bacio e ti ho percepito vero".