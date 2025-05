video suggerito

I finalisti di Sognando Ballando con le stelle, le coppie che gareggeranno per la vittoria Venerdì 23 maggio su Rai 1 è andata in onda la semifinale di Sognando Ballando con le stelle. Ecco quali sono le coppie finaliste dello show condotto da Milly Carlucci.

La semifinale di Sognando Ballando con le stelle, spin off del dance show condotto da Milly Carlucci, è andata in onda su Rai1 venerdì 23 maggio dalle ore 21:30 la terza puntata della trasmissione che ha visto gareggiare le coppie ancora in gara e che ha accolto diversi ospiti d'eccezione. A sorpresa, nel corso della serata non ci sono state eliminazioni, ma Yuri e Janiya sono stati i vincitori della puntata (conquistando un bonus per la finale di venerdì 30 maggio).

Chi sono i finalisti di Sognando Ballando con le stelle

Nella finale di Sognando Ballando con le stelle sono otto le coppie che si sfideranno per la vittoria, il cui premio consiste nel diventare il nuovo maestro che farà parte dell'edizione autunnale del talent Rai1. A contendersi il posto sono Janiya e Filippo, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Yuri e Alessandra Tripoli, Hugo e Giada Lini, Valentina e Nikita Perotti , Mario e Veera Kinnunen, Aly-Z e Moreno Porcu, Vanessa e Carlo Aloia. Milly Carlucci ha rivelato che durante la finale gli aspiranti insegnanti dovranno ballare con alcuni ex concorrenti. Qui gli abbinamenti previsti per la finale:

Yuri con Federica Pellegrini

Hugo con Federica Nargi

Mario con Bianca Guaccero

Chiquito con Wanda Nara

Vanessa con Massimiliano Ossini

Aly-Z con Tommaso Marini

Valentina con Francesco Paolantoni

Janiya con Gabriel Garko

Chi è uscito nella semifinale del 23 maggio 2025

Nella terza e penultima puntata di Sognando Ballando con le stelle non ci sono state eliminazioni. Nel corso dello show di Rai1, però, ci sono stati due vincitori. Janiya e Yuri, che si sono esibiti rispettivamente con Filippo Zara (che ha sostituito Pasquale La Rocca, assente a causa di un'infezione alla gola) e Alessandra Tripoli. Janiya ha ballato uno slow fox sulle note del brano Vertebre, eseguito in studio da Settembre, mentre Yuri si è misurato con un moderno sulle note di Fango in paradiso, cantata da Francesca Michielin.