La finale di Sognando Ballando con le Stelle: i ballerini ospiti e le coppie in gara per la vittoria Venerdì 30 maggio andrà in onda la finale di Sognando Ballando con le stelle, che decreterà chi tra i maestri farà parte del cast della nuova edizione. Gli ospiti saranno Samanta Togni e Raimondo Todaro. Otto sono le coppie in gara, tra cui quella composta da Janiya e Filippo, Chiquito e Anastasia Kuzmina e Yuri e Alessandra Tripoli.

A cura di Sara Leombruno

Venerdì 30 maggio andrà in onda la finale di Sognando Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, che decreterà chi tra i maestri farà parte del cast della nuova edizione. Gli ospiti della serata saranno Samanta Togni e Raimondo Todaro. Otto sono le coppie che gareggeranno per la finale, tra cui quella composta da Janiya e Filippo, Chiquito e Anastasia Kuzmina e Yuri e Alessandra Tripoli.

Samanta Togni e Raimondo Todaro ospiti della finale

In occasione della serata speciale della finale, Milly Carlucci ospiterà due volti storici del programma. Si tratta di Raimondo Todaro e Samanta Togni, che si esibiranno insieme ai maestri in carica. Quello di Todaro è un ritorno che sicuramente farà piacere agli appassionati del programma, visto che il ballerino è stato grande protagonista dello show per ben 14 anni e ne detiene il record di cinque vittorie.

Le coppie in finale a Sognando Ballando con le stelle

Nella finale saranno otto le coppie che si sfideranno per la vittoria, il cui premio consiste nel diventare il nuovo maestro che farà parte dell'edizione autunnale del talent Rai1. A contendersi il posto sono Janiya e Filippo, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Yuri e Alessandra Tripoli, Hugo e Giada Lini, Valentina e Nikita Perotti, Mario e Veera Kinnunen, Aly-Z e Moreno Porcu, Vanessa e Carlo Aloia. Per l'occasione, gli aspiranti insegnanti dovranno ballare con alcuni ex concorrenti. Questi gli abbinamenti previsti:

Yuri con Federica Pellegrini

Hugo con Federica Nargi

Mario con Bianca Guaccero

Chiquito con Wanda Nara

Vanessa con Massimiliano Ossini

Aly-Z con Tommaso Marini

Valentina con Francesco Paolantoni

Janiya con Gabriel Garko

La giuria che decreterà il vincitore

A decretare il vincitore che entrerà a far parte della grande famiglia di Ballando sarà la consueta giuria formata da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, affiancata dal voto del pubblico, che si esprimerà attraverso i social. In campo anche Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Matteo Addino, con Alberto Matano a bordo pista.