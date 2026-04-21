Shiva condannato a 3 anni e mezzo per rissa, questa sera c’è la sua intervista a Belve su Rai2

Per un curioso caso, Shiva è stato oggi condannato a tre anni e mezzo per una rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023. Proprio questa sera, infatti, andrà in onda la sua intervista a Belve.

Il diavolo è nei dettagli, ma anche nel tempismo. Shiva è stato oggi condannato dal gup di Ascoli Piceno a a 3 anni e 6 mesi di reclusione per la rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023. E proprio questa sera, il rapper sarà ospite di Belve, il format di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. È lecito aspettarsi che questa sera il programma prenderà delle contromisure.

La condanna

Andrea Arrigoni, questo il nome all'anagrafe di Shiva, è stato condannato dal gup di Ascoli Piceno, con il rito abbreviato, a 3 anni e 6 mesi di reclusione. È stato condannato anche al pagamento di 500 euro di multa, 2500 euro per le spese processuali delle parti civili ed è stata stabilita una provvisionale di 5000 euro. I fatti: Shiva e altre tre amici si erano scontrati contro Federico e Pierpaolo Sciocchetti e colpito un terzo giovane estraneo alla rissa. Stando all'accusa, lo scontro tra i due gruppi, iniziato con un diverbio verbale, è poi degenerato in violenza. Uno dei due fratelli sarebbe stato inseguito e accoltellato alla schiena proprio da Shiva.

Il tema della puntata

Belve andrà in onda questa sera con un'intervista registrata. Non in diretta. Ed è esattamente qui che si apre il problema. La condanna di Shiva arriva nelle ore in cui il rapper siede — o meglio, ha già seduto — di fronte a Francesca Fagnani. L'intervista è stata girata in anticipo, com'è nella natura del format, e la redazione si troverà ora a fare i conti con un'uscita editorialmente scomoda: mandare in onda una conversazione con un personaggio che, nel frattempo, ha rimediato una condanna penale.

Sarà inevitabile che le dichiarazioni di Shiva vengano rilette alla luce dei fatti di oggi. La domanda è un'altra: la Fagnani aveva già affrontato la questione giudiziaria durante il colloquio? E se sì, con quale profondità? Se no, l'intervista rischia di sembrare datata ancor prima di andare in onda. È uno dei limiti strutturali di Belve: la registrazione in anticipo toglie al programma la possibilità di reagire all'attualità. Questa sera, quel limite si farà sentire più del solito.