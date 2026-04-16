Cruciani giudice di Ballando con le stelle: Fanpage.it apprende che non c’è nessuna trattativa

Cruciani a Ballando con le stelle? Fanpage.it apprende che non c’è nessuna trattativa. Il giornalista ha un contratto con Mediaset. E la giuria potrebbe non cambiare affatto.

Davide Maggio ha lanciato stamattina l'indiscrezione: Giuseppe Cruciani sarebbe il primo nome della lista per rinnovare la giuria di Ballando con le stelle. La notizia ha rimbalzato in pochi minuti. Ma secondo quanto apprende Fanpage.it, la realtà dei fatti è più complicata, e soprattutto è più ferma, di quanto suggerisca il tam tam.

Cruciani e Ballando: già due anni fa molto vicini

Da fonti vicine all'entourage del giornalista e conduttore radiofonico, Fanpage.it apprende che al momento non esiste alcuna trattativa con la produzione di Ballando con le stelle, né alcuna certezza che se ne possa aprire una. Il nodo è uno, e non è di poco conto: Cruciani ha un contratto in esclusiva con Mediaset, attualmente in fase di rinnovo.

Non è nemmeno la prima volta che il nome di Cruciani si avvicina alla trasmissione di Milly Carlucci: già due anni fa era emerso come possibile candidato, ma non come giurato, come concorrente. E anche allora, l'esclusiva con Mediaset aveva chiuso ogni discorso sul nascere.

Da viale Mazzini: la testa è su Canzonissima

Sul fronte Rai, la situazione è altrettanto eloquente. Fonti interne alla rete, secondo quanto apprende Fanpage.it, confermano che in questo momento gli sforzi produttivi del programma di Milly Carlucci sono interamente concentrati su Canzonissima. Ballando con le stelle è ancora lontano dalle priorità operative della macchina produttiva, e il casting della giuria non è un cantiere aperto.

Il nome di Cruciani, in questo contesto, circola più come suggestione esterna che come opzione concreta sul tavolo.

Chi ha aperto il toto-giurato (e perché)

L'innesco del valzer dei nomi è facilmente identificabile: Selvaggia Lucarelli, storica presenza nel corpo giudicante, è approdata al Grande Fratello Vip nella nuova veste di commentatrice. Con le voci di una sua possibile riconferma nel reality in autunno, cresce automaticamente l'interrogativo su chi potrebbe prendere il suo posto a Ballando, ammesso che un posto libero ci sia davvero.

Ma l'esperienza di Canzonissima ha intanto fatto emergere due nomi nuovi nell'orbita Carlucci: Pierluigi Pardo e Francesca Fialdini, entrambi capaci di tenere il ritmo di uno show televisivo e di costruire un'opinione davanti alle telecamere. Entrambi piacciono molto al gruppo Ballandi.

L'ipotesi più concreta resta la conferma

Nonostante le voci, l'orientamento prevalente che Fanpage.it raccoglie punta nella direzione opposta al cambiamento: confermare la giuria storica così com'è. Zazzaroni, Canino, Smith, Mariotto e — sì — anche Selvaggia Lucarelli. L'idea di base è non toccare un equilibrio che, al netto delle polemiche ricorrenti, ha funzionato per anni. Il toto-giurato, insomma, è per ora un gioco estivo anticipato.