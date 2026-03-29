Milly Carlucci: “Il GF Vip pesca da Ballando? È naturale. Per questo scelgo chi non ha mai fatto reality”

Milly Carlucci commenta a TvTalk la sruttura del nuovo GF Vip che include molte vicende nate nel suo Ballando con le Stelle: “Se ci sono personaggi che sono stati iconici da noi, è normale che vengano fuori racconti fatti a Ballando”. Poi scherzando aggiunge: “Se è vero voglio i diritti”.

In un’intervista a TvTalk, Milly Carlucci ha risposto in modo ironico alle recenti critiche sul fatto che le trame del GF Vip sembrerebbero seguire le linee narrative già inaugurate da Ballando con le Stelle. L’intervento della conduttrice è stato spigliato, ma non privo di significato: "Se è vero, voglio i diritti Siae", ha detto ridendo, facendo riferimento alla possibile "presa in prestito" di alcuni elementi narrativi di Ballando.

Carlucci ha poi spiegato che è naturale che i racconti iconici, quelli che hanno segnato la storia di Ballando, possano emergere anche in altre trasmissioni, come il GF Vip. "Se ci sono personaggi che sono stati iconici da noi, è normale che vengano fuori racconti fatti a Ballando,” ha aggiunto, riflettendo sulla trasversalità delle storie che segnano il mondo della televisione.

Tuttavia, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha anche sottolineato una differenza fondamentale tra i suoi programmi e quelli del GF Vip: "Questo è uno dei motivi per cui a Ballando con le Stelle cerchiamo di non prendere chi ha fatto talent e reality, perché hanno già raccontato. Cerchiamo sempre uno spunto originale." Con queste parole, Carlucci ha rimarcato il suo impegno nel cercare storie fresche e mai esplorate prima, puntando sulla novità come uno degli elementi distintivi di Ballando con le Stelle, rispetto alla ripetitività che spesso si riscontra in altri programmi televisivi.

La dichiarazione di Milly Carlucci ha scatenato un dibattito sulla creazione di contenuti televisivi, in cui la ricerca dell'originalità si scontra con la tentazione di riprendere storie già note e familiari al pubblico. La sua posizione, pur in chiave ironica, rimarca un concetto importante: in un panorama televisivo sempre più affollato, la ricerca di un’identità unica diventa fondamentale per distinguersi, senza rischiare di cadere nella trappola della ripetizione.

In ogni caso, la sua battuta sulla Siae, seppur scherzosa, lascia trasparire una certa consapevolezza del potere narrativo che Ballando con le Stelle ha esercitato nel corso degli anni e della sua capacità di influenzare anche programmi di successo come il GF Vip, che d'altronde oltre alle storie ha ereditato da Ballando con le Stelle anche Selvaggia Lucarelli in qualità di opinionista. In attesa di vedere se e come questa riflessione avrà un impatto sul futuro dei due programmi, Carlucci sembra voler mantenere il timone ben saldo sulle sue produzioni, puntando sull’originalità come chiave per continuare a incantare il pubblico.