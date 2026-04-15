Grande Fratello Vip, eliminata Blu: Adriana, Alessandra, Lucia e Antonella in nomination per la prima finalista
La nona puntata del Grande Fratello VIP ha rimescolato gli equilibri della Casa con un'eliminazione, un'alleanza inedita e la prima corsa ufficiale verso la finale. Martedì 14 aprile, Ilary Blasi ha condotto una serata ad alto tasso di tensione, con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici che hanno commentato ogni colpo di scena. Al televoto c'erano Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo.
Blu Barbara Prezia è l'eliminata di ieri
La puntata di martedì 14 aprile ha visto un verdetto definitivo per Blu Barbara Prezia, risultata l'eliminata della nona puntata. È stata lei la più votata nel televoto che ha invece salvato Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Ilary Blasi le ha salvate una per una fino ad arrivare al duello finale tra Lucia e Blu Barbara. Il pubblico ha preferito salvare la prima tra le due.
Le nomination dei vip
La chiusura di puntata lancia la sfida più attesa e lo fa attraverso le nomination palesi e segrete che danno ufficialmente il via alla corsa al primo posto in finale. Lucia finisce sulla casella rossa e dà il via a una catena di salvataggio che coinvolge tutti i VIP, con tensioni e scelte inaspettate, soprattutto per Antonella, che si trova esclusa dalle preferenze. Le nomination palesi e segrete spaccano ulteriormente il gruppo e accendono nuovi fronti tra Adriana, Alessandra e Raimondo.
A finire al televoto per la prima finalista sono Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. La prossima puntata dirà chi tra loro conquisterà il traguardo.
Dove vedere il Gf Vip in diretta tv e streaming
Quando va in onda il Grande Fratello? Si può assistere alla diretta del reality in prima serata il martedì e il venerdì alle ore 21:40 su Canale 5. È anche possibile seguire la diretta via streaming sul sito ufficiale Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare anche le varie clip e le puntate integrali tutte on demand.