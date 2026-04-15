Grande Fratello Vip, eliminata Blu: Adriana, Alessandra, Lucia e Antonella in nomination per la prima finalista

Grande Fratello VIP, nona puntata: Blu Barbara Prezia è stata eliminata. In nomination per decretare la prima finalista ci sono quattro concorrenti: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo.

La nona puntata del Grande Fratello VIP ha rimescolato gli equilibri della Casa con un'eliminazione, un'alleanza inedita e la prima corsa ufficiale verso la finale. Martedì 14 aprile, Ilary Blasi ha condotto una serata ad alto tasso di tensione, con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici che hanno commentato ogni colpo di scena. Al televoto c'erano Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo.

Blu Barbara Prezia è l'eliminata di ieri

La puntata di martedì 14 aprile ha visto un verdetto definitivo per Blu Barbara Prezia, risultata l'eliminata della nona puntata. È stata lei la più votata nel televoto che ha invece salvato Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Ilary Blasi le ha salvate una per una fino ad arrivare al duello finale tra Lucia e Blu Barbara. Il pubblico ha preferito salvare la prima tra le due.

Le candidate al titolo di prima finalista

Le nomination dei vip

La chiusura di puntata lancia la sfida più attesa e lo fa attraverso le nomination palesi e segrete che danno ufficialmente il via alla corsa al primo posto in finale. Lucia finisce sulla casella rossa e dà il via a una catena di salvataggio che coinvolge tutti i VIP, con tensioni e scelte inaspettate, soprattutto per Antonella, che si trova esclusa dalle preferenze. Le nomination palesi e segrete spaccano ulteriormente il gruppo e accendono nuovi fronti tra Adriana, Alessandra e Raimondo.

A finire al televoto per la prima finalista sono Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. La prossima puntata dirà chi tra loro conquisterà il traguardo.

Dove vedere il Gf Vip in diretta tv e streaming

Quando va in onda il Grande Fratello? Si può assistere alla diretta del reality in prima serata il martedì e il venerdì alle ore 21:40 su Canale 5. È anche possibile seguire la diretta via streaming sul sito ufficiale Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare anche le varie clip e le puntate integrali tutte on demand.