Elettra Lamborghini a Belve si è piaciuta anche se ha sbagliato l’italiano: la gaffe sul “rivendica”

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Questa volta la montagna di liberatorie che Francesca Fagnani si è premurata di farle firmare ("Solo a lei", ha scherzato) non ha impedito la messa in onda dell’intervista di Elettra Lamborghini a Belve. Dopo il celebre precedente di qualche anno fa, quando aveva bloccato tutto perché non si era piaciuta, l’ereditiera è tornata a sedersi davanti alla più graffiante tra le giornaliste Rai. E anche se in questo caso a vacillare è stato il vocabolario, Elettra non si è sottratta. Forse più consapevole di quanto la potenza del suo personaggio risieda proprio nell’immediatezza delle risposte, comprese quelle che sembrano avere meno senso.

L’inciampo, durante il colloquio con Fagnani, è arrivato sulla parola “rivendica”. Francesca le aveva chiesto se rivendicasse gli scatti fatti per Playboy da giovanissima e lei (non comprendendo la domanda, come si è capito solo in seguito) ha risposto di no. "A quell’età andava bene", ha motivato, lasciando intuire che in realtà quelle foto rappresentino proprio una delle belvate che rivendica. Inutile il tentativo della conduttrice di spiegarle che, proprio per questo, la risposta corretta sarebbe stata un sì: Elettra ha continuato a fare confusione tra "rivendicare" e "pentirsi", costringendo la Fagnani ad alzare bandiera bianca e a proseguire.

Il tono è rimasto lo stesso anche nelle domande successive, come nel passaggio sulla "passera che mi dà più dolori che gioie. Non ho bisogno del deodorante, ma la settimana scorsa ho avuto la cistite". Poi, saltando di palo in frasca, si è chiesta perché chi non si lava non acquisti questa buona abitudine e ha accettato di mostrare a Fagnani l’unico piercing rimasto sul capezzolo. "Uno mi si è strappato, vuole vederli?", ha chiesto mostrando il reggiseno. Qualche istante prima, si era chiesta (senza ricordarne il nome) se ritenersi o meno affetta da ADHD perché "pensare è una cosa pesantissima". E, nonostante si senta un'icona gay, non è riuscita a sciogliere l’acronimo LGBTQIA+.

Anche sul successo, Elettra ha dimostrato di avere le idee chiare: riconoscibile ormai da oltre 10 anni, sente di essere "brava un po' in tutto". Ciò nonostante, non è riuscita ancora ad arrivare nella parte alta delle classifiche sanremesi. Ma non demorde, nonostante tema qualche pregiudizio nei suoi confronti: "Magari un po' di snobismo nei miei confronti c'è ma se non avessi avuto questo cognome magari nemmeno ci sarei arrivata a Sanremo".

Sul fronte sentimentale, niente di nuovo. Lamborghini si è definita "marito dipendente", descrivendo Afrojack come "l’ultimo dei gentleman". Ha inoltre ridimensionato le vecchie dichiarazioni a proposito della propria bisessualità. "Al momento non sono interessata, mi interessa esclusivamente mio marito. Mi affascina la stabilità", ha spiegato. Infine, la chiusura sul rapporto con Dio: "Per un periodo ho avuto la sensazione di parlare con lui. Qualsiasi cosa chiedessi, ricevevo un segno. Adesso non mi capita più. Forse è perché sa che non ne ho molto bisogno".