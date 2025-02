Chi è Afrojack, marito di Elettra Lamborghini e deejay

video suggerito

Afrojack, nome d'arte di Nick Van de Wall, ha 37 anni, è uno dei più noti deejay al mondo anche grazie alla hit Give me everything tonight e vanta collaborazioni con artisti come David Guetta o Fedde La Grand. L'artista dal 2020 è sposato con Elettra Lamborghini, una delle co-conduttrici di Sanremo 2025. I due si sono conosciuti nel 2018, sono convolati a nozze nel 2020 e non hanno figli, al momento, per loro scelta.

Chi è Afrojack, nome d'arte di Nick Van De Wall: produttore discografico

Afrojack è in realtà il nome d'arte con cui è conosciuto Nick Van de Wall, dj e produttore discografico olandese originario del Suriname che ha all'attivo collaborazioni con i più importanti deejay contemporanei da David Guetta a Fedde Le Grand, Sidney Samson e tanti altri. Classe 1987, nato e cresciuto nei Paesi Bassi, sin da piccolo nutre una grande passione per la musica prendendo lezioni di pianoforte all'età di 5 anni, per po scoprire durante l'adolescenza il mondo della musica elettronica che diventerà il suo campo di espressione artistica. Il suo primo singolo esce nel 2006 e ottiene un discreto successo, ma è nel 2007 che acquisito lo pseudonimo di Afrojack inizia le sue collaborazioni con importanti nomi della musica elettronica e fonda un ‘etichetta discografica, la Wall Recordings.

Il successo con la hit Give me everything tonight

Il successo mondiale arriva nel 2010, quando collaborando con la cantante Eva Simons incide il pezzo Take Over Control, che diventa una hit a livello globale grazie alla diffusione su iTunes e YouTube. L'anno dopo, collaborando con Ne-Yo, Pitbull e Nayer raggiunge il successo con Give me everything tonight. La sua carriera continua a gonfie vele e raggiunge dei riconoscimenti ambitissimi nel suo settore, che l'hanno reso uno dei Dj più famosi al mondo.

L'incontro con Elettra Lamborghini

Afrojack e Elettra Lamborghini insieme ai Grammy Awards nel 2022.

La vita privata di Nick Van de Wall non è mai stata particolarmente sotto i riflettori, ma sappiamo che il 32enne ha una figlia avuta da una breve relazione con la modella Amanda Balk. La sua storia d'amore con Elettra Lamborghini ha senza dubbio un'importanza diversa. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2018, ma nulla era trapelato sulla loro frequentazione che è stata ufficializzata solo dopo la loro apparizione agli MTV Music Awards. Da quel momento Afrojack ed Elettra Lamborghini non si sono più lasciati, lei ha sempre dichiarato di aver trovato in lui non solo un fidanzato, ma anche un amico, un confidente oltre che l'unica persona in grado di renderla felice. Felicità che è arrivata alle stelle quando il 27 dicembre la cantante ha diffuso la notizia del loro matrimonio. Il deejay, infatti, le ha chiesto di sposarlo, regalandole un bellissimo anello.

Il matrimonio con Elettra Lamborghini

Afrojack e Elettra Lamborghini si sono sposati nel 2020. Elettra ha parlato spesso del suo amore verso il deejay, arrivando a definirlo più volte come la sua "versione maschile". La cantante aveva appena 26 anni quando è convolata a nozze con lui, durante la pandemia da Covid. "Avevo in testa l'idea del matrimonio, ma non avrei mai pensato di farlo a quell'età", ha raccontato al podcast di Diletta Leotta. La cerimonia si è svolta il 26 settembre alla presenza di 250 invitati, che sarebbero dovuti essere più di 400. I due non hanno figli e, come dichiarato dalla cantante, al momento non è in programma averne uno. Piuttosto, l'imprenditrice sogna di adottarne uno.