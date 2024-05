video suggerito

Elettra Lamborghini: “Sogno di adottare un bambino, metterne al mondo uno mio mi spaventa tanto” Ospite di Verissimo, Elettra Lamborghini ha parlato dei suoi 30 anni appena compiuti: dall’amore per il marito Afrojack a quello per i suoi cavalli, passando per il desiderio di diventare mamma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

130 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elettra Lamborghini è stata ospite di Verissimo nella puntata del 25 maggio. La cantante ha da poco compiuto 30 anni e si è raccontata nello studio di Silvia Toffanin, parlando dell'amore per il marito Nick a quello per i suoi cavalli.

L'amore per il marito Afrojack e per gli animali

Elettra Lamborghini sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita ed è contenta di aver compiuto 30 anni: "Mi sento ancora una ragazzina, come se avessi 5 anni in meno". Anche nel suo matrimonio sta attraversando un momento sereno:

Mi innamoro ogni anno di più di mio marito. A settembre facciamo 6 anni, non sono mai stata con un uomo tutti questi anni. Abbiamo trovato il nostro equilibrio, ogni anno siamo sempre più maturi. Ho trovato la mia persona, non sono gelosa perché non me ne dà modo.

Nella sua vita, la cantante ha anche un altro grande amore, quello per i cavalli, fin da quando è piccola. Da poco ne ha adottato un altro, Ermes, ed è stato amore a prima vista: "Ho una passione per i cavalli palomini, l'ho visto online e mi sono innamorata, lo cercavo già da un po'. Quando ne parlavo mi veniva il magone e ho capito che era la cosa giusta da fare".

Il desiderio di adottare un bambino

Elettra Lamborghini sogna di diventare mamma e di adottare un bambino insieme a suo marito. Una battaglia, quella dell'adozione, per cui cerca di battersi con tutte le sue forze:

Mi batto molto, ho trovato molte porte chiuse, ma cerco sempre di parlarne tanto. Bisognerebbe essere più aperti. Visto che me lo chiedono in tanti, io non ho nessun problema, posso avere figli, la mia è una situazione diversa. Il mondo mi fa tanta paura e pensare di metterne al mondo uno mio mi spaventa. Invece adottandolo è come se lo stessi salvando.