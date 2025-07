video suggerito

Elettra Lamborghini: “Mio marito ha avuto un colpo di fulmine, io non mi fidavo. Adotterei un bambino” In un’intervista Elettra Lamborghini parla dell’amore per suo marito Afrojack e del desiderio di costruire una famiglia con lui. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

123 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elettra Lamborghini si racconta in un'intervista. Dall'emozione per l'esperienza come conduttrice in Rai, fino all'amore per suo marito Afrojack e il desiderio di costruire una famiglia con lui.

Elettra Lamborghini: "Mio marito è l'uomo perfetto"

Intervistata dal settimanale DiPiù, Elettra Lamborghini si apre sul suo privato, in particolare sull'amore per Afrojack (al secolo Nick van de Wall), con cui è convolata a nozze quasi cinque anni fa. "Ci siamo conosciuti a un festival a Treviso – ha spiegato – Per lui è stato un colpo di fulmine, io ero interessata ma non mi fidavo". Prima di rivederlo, ha fatto passare un po' di tempo e già dal primo appuntamento ha messo in chiaro la sua visione delle relazioni. "Mio marito è l'uomo perfetto" ha dichiarato, descrivendolo come "il suo migliore amico" e la "persona più dolce e amorevole" mai incontrata.

Elettra Lamborghini sente una "fortissima vocazione" per i bambini. E sull'avere figli, ha rivelato:

Sento che non ci sarebbe differenza se un bambino fosse mio o se lo adottassi… Mi ero affezionata moltissimo a una bambina profuga di guerra, ho contattato le associazioni che ce l’avevano in affidamento e mi hanno detto che non avrei potuto aiutarla. In cuor mio, però, volevo provare ad aiutarla, mi ha fatto talmente tanta tenerezza che avrei voluto darle tanto amore, anche se, poi, non è successo niente.

Elettra Lamborghini e i due nuovi programmi in Rai

Elettra Lamborghini sarà la conduttrice del reality The Unknown su Rai2, di cui al momento si sa ancora poco. Oltre a questo progetto, le verrà affidato anche un altro programma in partenza a settembre: Boss In Incognito, condotto per diverse edizioni da Max Giusti. "Per me è un sogno che si avvera" ha confessato al settimanale a proposito delle nuove esperienze televisive all'orizzonte.