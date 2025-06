Elettra Lamborghini in Rai con due programmi: “Sostituirà Max Giusti alla conduzione”

video suggerito

La Rai si sta preparando alla nuova stagione televisiva, tra programmi confermati e altri completamente nuovi, a cui si aggiunge anche un parterre di conduttori a cui affidare le prime serate che faranno compagnia al pubblico tra autunno e inverno. Tra i volti che già negli anni passati sono riusciti ad affermarsi sulle reti della TV pubblica, c'è anche Elettra Lamborghini, a cui verranno affidate ben due trasmissioni.

La Rai affida due programmi a Elettra Lamborghini

Come anticipato dal giornalista Hit, la cantante sarà al timone del reality The Unknown, che sarà trasmesso su Rai2, di cui al momento si sa ancora poco e rientra nell'ottica di rinverdire la programmazione della seconda rete, da sempre orientata alla sperimentazione con nuovi spazi dedicati all'intrattenimento. Ad Elettra Lamborghini, però, verrà affidato anche un altro programma, già particolarmente seguito e con un certo seguito, si tratta di Boss In Incognito, condotto per diverse edizioni da Max Giusti che, però, ha ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. L'ereditiera del noto brand di auto di lusso avrà il compito di accompagnare i protagonisti di ogni serata, che nascondo la loro identità.

I programmi condotti da Elettra Lamborghini

Ormai, quello della conduttrice, è un ruolo che va di pari passo con quello di cantante e infatti dopo l'esperienza di Only Fun sul Nove dove è stata la padrona di casa per ben due anni, ma anche di Gialappa's Show su Tv8 in cui ha affiancato Mago Forest, seppur per una serata, è stata anche giudice di Italia's Got Talent, e infine co-conduttrice all'ultimo Festival di Sanremo. Si può dire, quindi, che dal punto di vista della conduzione Lamborghini abbia maturato una certa esperienza che, insieme alla freschezza e alla spontaneità che da sempre la contraddistinguono, può rappresentare una quella ventata di novità di cui la Rai aveva bisogno in questo momento.