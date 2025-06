video suggerito

Max Giusti sbarca in esclusiva da Mediaset: "Grazie a chi mi aveva dato per finito" Max Giusti entra in esclusiva nella squadra Mediaset dopo il trionfo con GialappaShow. Nuovi progetti di intrattenimento in arrivo per il comico romano che ha conquistato il pubblico con le sue imitazioni.

Il colpo è servito. Mediaset ha messo le mani su Max Giusti, strappandolo alla concorrenza con un accordo in esclusiva che segna una svolta nella carriera del comico romano. Un arrivo che non sorprende, considerando l'exploit degli ultimi due anni con GialappaShow, dove Giusti ha dimostrato di essere tutt'altro che un nome del passato.

Il rilancio che nessuno si aspettava

Cinquantasei anni portati con l'ironia di chi ne ha viste di tutti i colori, Max Giusti torna al centro della scena proprio quando molti lo davano per archiviato. Il suo percorso a TV8 con il programma dei Gialappa's ha ribaltato le carte in tavola, trasformandolo nel fenomeno comico del momento grazie a imitazioni che hanno fatto il giro del web: Alessandro Borghese, Antonino Cannavacciuolo, Renato Zero, l'indimenticabile Aurelio De Laurentiis ma soprattutto il più recente, Pierluigi Pardo che ha finito per far ridere anche lui in una puntata ormai storica.

"Grazie anche a quelli che mi avevano dato per finito", aveva scritto sui social salutando l'ultima stagione televisiva. Una frecciata elegante a chi aveva sottovalutato le sue capacità di reinventarsi, condita con quella dose di amarezza che solo chi ha attraversato momenti difficili può permettersi.

Venti anni di mestiere, una vita di gavetta

Il curriculum parla chiaro: ventennale esperienza tra televisione, teatro, cinema e radio. Conduttore, attore, comico, imitatore, Giusti ha sempre dimostrato quella versatilità che oggi Mediaset intende sfruttare al massimo. Classe 1968, romano con sangue sardo, ha inseguito il sogno artistico fin dalla gioventù, debuttando in televisione nei primi anni '90. Per il Biscione non è una faccia nuova: ha già lavorato in produzioni di successo come Distretto di polizia e Mai dire Talk. Sul palcoscenico ha calcato le scene di Aggiungi un posto a tavola, Cattivissimo Max e Il Marchese del Grillo, dimostrando una padronanza scenica che va ben oltre la semplice imitazione.

I progetti in cantiere: dall'intrattenimento alla comicità

Mediaset non nasconde l'entusiasmo per questo nuovo accordo. "Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi", spiegano dal gruppo, anticipando progetti che spazieranno dall'intrattenimento puro alla comicità. Una strategia che punta a sfruttare l'onda lunga del successo ottenuto con le nuove imitazioni, diventate virali sui social e capaci di intercettare anche il pubblico più giovane.

L'operazione si inserisce nel piano di rafforzamento della squadra di professionisti Mediaset, con l'obiettivo dichiarato di offrire prodotti e contenuti di qualità sempre maggiore. Un investimento che testimonia come il gruppo creda nelle potenzialità di rilancio di Giusti, reduce da quella che lui stesso ha definito "la stagione più esaltante, faticosa e inaspettata".

Il messaggio di gratitudine (e rivalsa)

Il saluto alla scorsa stagione aveva il sapore di una liberazione: "Per essere felici basta poco, due amici un tetto e una margherita spicchiata". Parole semplici che nascondevano la soddisfazione di chi è riuscito a riprendersi la scena quando tutti lo consideravano un capitolo chiuso dello spettacolo italiano. Ora l'approdo a Mediaset rappresenta il coronamento di questo percorso di rinascita, con la promessa di nuovi progetti che potrebbero definitivamente consacrare Max Giusti come uno dei volti di punta dell'intrattenimento del Biscione.