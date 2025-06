video suggerito

Gialappa's Band verso il ritorno in Rai: "Sentono di aver chiuso un ciclo", ma TV8 li tiene stretti Dopo l'addio di Max Giusti, il duo vuole tornare in Rai. Trattative in corso ma restano blindati da TV8 per un altro anno. Il ciclo GialappaShow sembrerebbe concluso.

Alla fine l'uscita di Max Giusti dal carrozzone del GialappaShow potrebbe non essere l'unica. La manovra, anzi, sarebbe di una portata tale che finirebbe per ridisegnare gli equilibri recenti, spazzando via la bellissima avventura della Gialappa's Band a Tv8. Fonti vicine a Viale Mazzini confermano, infatti, che il duo formato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin ha espresso il concreto desiderio di tornare sotto il cappello del servizio pubblico, lasciato ufficialmente nel 2017 fatta salva la partecipazione nel 2022 a Stasera c'è Cattelan.

Trattative in corso ma c'è lo scoglio del contratto con Sky

Le trattative sono effettivamente in corso, ma si scontrano con un ostacolo non da poco: nonostante la libertà progettuale degli ultimi anni, il duo comico è blindato da un contratto con TV8/Sky che li lega all'emittente per almeno un altro anno. Una situazione che complica i piani di un ritorno immediato sulla seconda rete pubblica. "L'impressione che abbiamo è che abbiano percepito l'idea di aver terminato un ciclo", rivela una fonte vicina al duo. "Quest'ultima stagione del GialappaShow è stata straordinaria, ma la sensazione è che abbiano fatto e ottenuto il massimo da questo contenitore".

Perché l'uscita di Max Giusti potrebbe essere stata determinante

Nessuno può negare che la possibilità che sia stata la partenza di Max Giusti verso Mediaset abbia spinto la Gialappa's Band a riconsiderare la loro presenza a Sky. Il comico era diventato centrale nell'economia del GialappaShow, ma soprattutto del divertente esperimento di Gialappa's Night, l'appendice notturna che accompagna le notti di Champions League in chiaro su TV8. La loro collaborazione al format sportivo, nata quasi per caso come estensione del successo principale, si è rivelato un piccolo gioiello televisivo.

Rai2 e la voglia di rilancio

È Rai2 l'emittente designata per la Gialappa's Band. Dopo gli ultimi progetti non esaltanti, il servizio pubblico vede un'opportunità per rilanciare la propria offerta comica. La rete ha bisogno di contenuti forti e riconoscibili, e il ritorno del duo che ha fatto la storia della televisione italiana rappresenterebbe senza dubbio un colpo mediatico ad effetto. Le trattative proseguno, ma TV8 non ha intenzione di lasciarli andare così facilmente.