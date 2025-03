video suggerito

Il Pierluigi Pardo di Max Giusti fa ridere anche lui, scoppia in lacrime durante la diretta: "Non mi è mai successo"

Da quando c'è la Gialappa's Night, la Champions League di Tv8 si trasforma in un festival della comicità. In cattedra, ovviamente, c'è Max Giusti. Il suo Pierluigi Pardo è magistrale. Nessuno trattiene le risate in studio, né Leo di Bello e Sarah Castellana, tantomeno gli ospiti Walter Zenga, Nicola Savino e Stefano De Grandis. Nessuno mantiene la barra dritta perché quando c'è la Gialappa's si orchestra un magnifico caos. Lo avevamo già sottolineato con Diego Abatantuono, misteriosamente sparito di scena nell'ultimo periodo.

Il Pardo di Giusti è un capolavoro

Il Pardo di Giusti è un capolavoro di mimesi: sornione, appassionato di "joie de vivre", con quella cadenza inconfondibile di chi alterna commenti tecnici a disquisizioni su prelibatezze gastronomiche. Ma è quando la gag prende la strada dell'imprevisto che tutto tocca l'apice. Il finto Pardo inizia a raccontare delle fantomatiche conquiste estive di Stefano De Grandis, in particolare di una tale Elisabetta, arzilla 74enne. Da studio, quando si chiude il collegamento e l'imitatore invita tutti a una festa, qualcuno propone: "Invitiamo anche Elisabetta". La risposta fulminante arriva immediata: "Elisabetta ci ha lasciato". I due conduttori mollano gli ormeggi, scoppiano a ridere così come gli opinionisti (Walter Zenga non riesce più a fermarsi) e solo Stefano De Grandis mantiene un aplomb più istuzionale. La Gialappa's di Gherarducci e Santin ha fatto ancora una volta centro.

La battuta, completamente improvvisata, è così letale che persino lo stesso Giusti non è riuscito a trattenersi. Come testimonia un video pubblicato dopo poco sui social dai canali ufficiali. Vediamo l'imitatore crollare in una risata incontenibile confessando: "Non mi è mai successo di ridere così tanto in diretta". Poi l'abbraccio coi suoi "pigmalioni" Marco Santin e Giorgio Gherarducci.