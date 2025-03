Riparte GialappaShow su Tv8: Mago Forest e Elodie conduttori, le anticipazioni della prima puntata

video suggerito

Torna in tv, su Tv8, il Gialappa Show: lo show della Gialappa's Band condotto da Mago Forest torna in tv da lunedì 31 marzo 2025 con tante novità. Elodie sarà la co-conduttrice della prima puntata, Carlo Amleto e Giulia Vecchio entrano nel cast: tutte le anticipazioni.

A cura di Gaia Martino

Dopo il successo della scorsa edizione, Gialappa Show torna in onda con la quinta stagione. Il programma comico di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, condotto da Mago Forest, torna su TV8 in prima visione da lunedì 31 marzo 2025. Andrà in onda come da tradizione il lunedì sera, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Novità in entrata nel cast e un'artista di successo scelta come co-conduttrice della prima puntata: ecco le anticipazioni della prima puntata.

Elodie co-conduttrice della prima puntata di Gialappa Show

Il profilo Instagram di Tv8 e Mago Forest ha annunciato con un video la partecipazione di Elodie a Gialappa Show, scelta come prima co-conduttrice della nuova edizione. Scherzando su un ipotetico gossip con il conduttore – "Flirt confermato? Vi pare che un gran figo come Forest stia con una come me? Avete preso un abbaglio" – la cantante ha annunciato: "In realtà non potrei dirlo, ma vista la situazione. Io sono la prima co-conduttrice del Gialappa Show, svelato l'arcano".

È la prima volta per Elodie nello show comico della Gialappa's Band: la cantante affiancherà Mago Forest alla conduzione e chissà se ci sarà una sorpresa con Annalaisa, il personaggio di Brenda Lodigiani, parodia dell'artista Annalisa.

Le novità nel cast di Gialappa Show: tutti i comici

Il Gialappa Show torna in tv con il suo ricchissimo cast. Tanti comici, sketch e ospiti torneranno ad intrattenere i telespettatori di Tv8. Tornano Marcello Cesena, che interpreta Jean Claude, Simona Garbarino, che veste i panni di Madre di Sensualità a corte, Max Giusti che fa la parodia di Alessandro Borghese, Valentina Barbieri nei panni di Ilary Blasi. Poi ancora Giovanni Vernia che interpreta Achille Lauro, Tony Bonji che fa il demotivatore, Gigi e Ros con le loro parodie, Brenda Lodigiani che interpreta Annalaisa e Angela Brambati dei Ricchi e Poveri e Stefano Rapone nei panni di Arborio Corbellini. Il cast vedrà due nuovi ingressi, Carlo Amleto e Giulia Vecchio, novità della quinta stagione dello show.