Gherarducci e Santin tornano sul caso Carlo Taranto via dalla Gialappa's Band: "È colpa del Covid" Marco Santin e Giorgio Gherarducci tornano a parlare dell'addio di Carlo Taranto: "Da un po' di tempo era meno presente, il Covid è stato il fattore fondamentale che lo ha spinto a smettere di lavorare".

C'era una volta un trio. La Gialappa's Band, tornata in auge grazie a GialappaShow (la nuova edizione parte lunedì su Tv8), non era così come la conosciamo adesso. A completare l'irresistibile duo formato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin c'era "il signor Carlo", il terzo storico membro della Gialappa's. Carlo Taranto aveva iniziato con loro a Radio Popolare negli anni '80, poi ha deciso di non far più parte del trio. Una scelta, quella di Carlo Taranto, che Giorgio Gherarducci e Marco Santin hanno sempre rispettato profondamente. In conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del loro programma ne hanno parlato.

"Carlo da un po' di tempo era meno presente"

"Carlo da un po' di tempo era meno presente," spiega Santin con un tono che rivela una certa malinconia. "Già da qualche anno aveva fatto un passo indietro e il suo contributo si era via via assottigliato: preferiva stare collegato dalla Liguria". Un allontanamento graduale che è iniziato già nel 2017, quando per Rai dire Niùs ha preferito sfilarsi anche come autore. Santin poi aggiunge: "Il Covid è stato il fattore scatenante che lo ha spinto a smettere di lavorare". Non c'è nessun litigio nascosto e anche il libro che hanno pubblicato, "Mai dire noi", lo hanno scritto insieme, ma online: "Lui ormai non si muove più da lì".

La nuova stagione del GialappaShow

La nuova stagione del GialappaShow si prepara a partire lunedì su Tv8 con un cast rinnovato. Tra i nuovi personaggi interpretati: Damiano David (portato in scena da Giovanni Vernia), Marcella Bella (incarnata da Brenda Lodigiani), Massimo Cacciari (di Ubaldo Pantani) e Antonino Cannavacciuolo (interpretato da Max Giusti). Ci sono anche due entry: Carlo Amleto e Giulia Vecchio, quest'ultima intervisterà donne che spaccia per famosissime ma che non conosce nessuno, a cui fa domande indelicate su sesso e morte.