Giulia Vecchio novità di Gialappa Show: la carriera tra cinema e Tv e la prima serata con Stefano De Martino Classe 1992, di Mesagne, Giulia Vecchio è un'attrice e comica. È entrata a far parte del cast di Gialappa Show dopo la carriera tra social, con Contenuti Zero, radio, fiction di successo e televisione. È fidanzata con Carlo Amleto.

A cura di Gaia Martino

Giulia Vecchio è entrata a far parte del cast di Gialappa Show. L'attrice e comica nello show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, condotto da Mago Forest, propone la parodia di Monica Setta. Attrice teatrale e televisiva, ha recitato in alcune serie tv di successo quali Paradiso delle Signore, Don Matteo e Il metodo Fenoglio – L'estate fredda. Uno dei volti di Contenuti Zero, collettivo diventato un cult sui social e non solo, è stata anche una delle protagoniste di Bar Stella di Stefano De Martino.

La carriera di Giulia Vecchio tra teatro, cinema e tv

Giulia Vecchio è un'attrice di teatro e tv. Nata a Mesagne nel 1992, partecipò nel 2010 a Miss Italia prima di immergersi nel mondo della recitazione. Ha recitato in numerose serie di successo come Il paradiso delle signore, Don Matteo, Blanca e Il metodo Fenoglio – L'estate fredda. Speaker radiofonica, comica: Giulia Vecchio è un artista multitasking. È entrata a far parte della quinta edizione di Gialappa Show, programma nel quale proporrà la parodia di Monica Setta, e non solo.

Il successo in tv, come comica, lo ha ottenuto grazie alle sue performance in Bar Stella di Stefano De Martino. In un'intervista a Fanpage, l'attrice raccontò che il conduttore scoprì lei e il fidanzato, Carlo Amleto, grazie alla pagina Contenuti Zero. "Ci ha scoperti durante il Covid. Aveva fiutato qualcosa di cui poteva aver bisogno nel suo programma, che era molto vicino a noi come gusto, un po' di nicchia. Abbiamo scoperto una persona che non conoscevamo, un artista pazzesco", le parole.

La storia d'amore con Carlo Amleto, fidanzato e collega

Giulia Vecchio è estremamente riservata sulla sua vita privata, ma è nota la sua relazione con Carlo Amleto, con il quale lavora. I due, oltre a collaborare insieme per Contenuti Zero e Bar Stella, sono stati inviati per Rai Radio 2 nell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2025.