Francesco Gabbani e l'amore per Giulia Settembrini: "La mia fortuna più grande. Lavoriamo insieme e funzioniamo" Ospite di Verissimo, Francesco Gabbani ha parlato dell'amore per la compagna Giulia Settembrini. I due sono una coppia dal 2018, anche se hanno ufficializzato il rapporto solo due anni dopo. "La mia più grande fortuna. Lavora con me, la prova del nove del fatto che il nostro rapporto funziona", ha spiegato il cantante.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Gabbani è stato ospite di Verissimo nella puntata del 16 marzo. Il cantante si è raccontato a Silvia Toffanin, parlando anche dell'amore per la compagna Giulia Settembrini. I sono usciti allo scoperto nel 2020, anche se la loro relazione è iniziata due anni prima.

Francesco Gabbani parla della compagna Giulia Settembrini

"La considero una delle fortune della mia vita, una grande fortuna. Sono molto felice.", ha spiegato Gabbani a Silvia Toffanin a proposito della fidanzata Giulia Settembrini. Nonostante ami proteggere la sua vita privata, il cantante ha parlato con piacere della compagna, al suo fianco ormai da 7 anni. "Il 2020 è l'anno in cui ci siamo palesati, ma in realtà il nostro amore è iniziato nel 2018", ha precisato.

I due sono riusciti a trovare il perfetto equilibrio che mette insieme la sfera personale e quella lavorativa, che spesso si trovano a condividere. Giulia Settembrini, infatti, di professione è una regista: "Lavora con me, la prova del nove del fatto che il nostro rapporto funziona. È una complice di vita, condividere con lei la vita è una fortuna".

La storia d'amore tra Francesco Gabbani e Giulia Settembrini

Francesco Gabbani e Giulia Settembrini, come ha raccontato il cantante, sono una coppia dal 2018 ma sono usciti allo scoperto solo due anni dopo. Il primo incontro a Pizzo Calabro, in Calabria, durante un progetto lavorativo in cui lei era coinvolta come regista. "Io facevo una serata, lei lavorava alla regia dell'evento", aveva spiegato lui ai microfoni di Radio Deejay. "Il suo difetto principale? È un pochino, ma proprio un pochino, pignolo", aveva invece scherzato lei a proposito del compagno. Al momento non sono marito e moglie. Settembrini lavora come regista e spesso collabora con Gabbani anche nel processo creativo della sua musica: è stata lei la musa ispiratrice di Viceversa, il brano con cui il cantante è arrivato secondo al Festival di Sanremo 2021.