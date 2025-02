video suggerito

Mara Venier scherza sulla giacca di Gabbani e risponde alle critiche: “Altrimenti mi accusano di molestie” Mara Venier approfitta di un momento durante l’intervista a Gabbani per rispondere alle critiche della scorsa settimana, quando aveva chiesto a Olly di togliersi la giacca in diretta, accusata di molestie. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Andrea Parrella

432 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mara Venier intervista a Domenica In Francesco Gabbani, l'artista reduce dal Festival di Sanremo, dove ha partecipato con Viva la vita. Una canzone che è un inno dichiarato alla bellezza del quotidiano e all'accettazione di ciò che ci accade. Venier e Gabbani hanno parlato del momento di carriera dell'artista, che riparte da questo Sanremo per una nuova fase, un tour e una serie di concerti in giro per l'Italia.

Francesco Gabbani racconta la sua vita privata

Tra gli aspetti toccati nel corso dell'intervista anche quello legato alla sua vita privata e la relazione con Giulia Settembrini, di cui parla di rado: "Non è una presa di posizione quella di tenere la mia vita privata riservata, è sempre stato naturale perché di mio non mi va di espormi per la mia vita privata, ho sempre provato a far parlare di me per quello che faccio, cioè la mia musica. Però con Giulia è tutto molto naturale, fa parte della mia vita, lavoriamo insieme ed è normale che venga fuori. Ci siamo incontrati durante un concerto in Calabria, un evento privato, un momento fondamentale della mia vita".

La battuta di Venier sulla giacca di Gabbani

Sul finire dell'intervista, però Mara Venier approfitta di un imprevisto per controbattere alle polemiche sorte pochi giorni fa, dopo che lei sul palco dell'Ariston aveva chiesto a Olly di togliersi la giacca, atteggiamento contestato come molesto. Stavolta a togliersi la giacca, spontaneamente, è proprio Gabbani un attimo prima dell'esibizione. A quel punto Venier gli dice che la terrà lei mentre si esibisce e a quel punto la conduttrice approfitta per tornare proprio su questo punto: "Come vedete non ho chiesto di togliersi la giacca, perché altrimenti vengo accusata di molestie. Per aver detto a Olly di togliersi la giacca me lo hanno detto". Tutto si risolve in un applauso del pubblico, prima che parta la canzone di Francesco Gabbani.