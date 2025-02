video suggerito

Francesco Gabbani: “Sereno per la finale, già ho avuto la soddisfazione di vincere. Prima volevo farmi notare” Francesco Gabbani, ospite della diretta di Fanpage.it, ha rivelato come si sta approcciando alla finale del Festival di Sanremo e il significato della canzone con cui è in gara alla kermesse canora. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A poche ore dalla finale di Sanremo, Francesco Gabbani è stato ospite della diretta di Fanpage.it. Il cantante ha parlato del significato di Viva la vita, brano con cui sta gareggiando al Festival e ha commentato la sua esibizione alla serata dei duetti. L'artista ha cantato Io sono Francesco insieme a Francesco Tricarico.

Francesco Gabbani: "Quest'anno a Sanremo sono più sereno, in passato volevo farmi notare"

Per Francesco Gabbani tornare sul palco di Sanremo per la quarta volta è sempre emozionante. "L'Ariston è sempre stato un luogo di emozioni. Sono felice – spiega l'artista – Mi sento più sereno, sia nella mia vita, sia nell'approccio alla musica. Prima avevo voglia di farmi notare, oggi non più". Alla domanda sul significato del suo brano, chiarisce: "

La canzone è nata così, l'ho scritta insieme a Gabelloni e Pacifico. Salta subito all'occhio il titolo ‘Viva la vita', che sembra uno slogan semplicistico. È una frase che, però, fa pensare a un punto di arrivo e di rilassamento dopo un percorso più teso. Tutti cercano il significato della propria esistenza.

E ancora:

Nel brano c'è la tensione di voler capire e il rilassamento dell'accetazione. Mi è stato complice rileggere bene Tiziano Terzani e il brano Un altro giro di giostra, in cui parla l'accettazione della malattia. Mi piace il modo in cui si destruttura e dice che forse il senso della vita sia proprio nel non sapere. Tiziano Terzani mi ha aiutato in un momento del mio percorso di analisi. Credo di essere sempre stato un uomo che si autoanalizza.

Francesco Gabbani: "Per stasera sono tranquillo, già ho avuto la soddisfazione di vincere"

L'affetto del pubblico, scalda il cuore di Francesco Gabbani: "Mi motiva e mi fa sentire legittimato a fare questo mestiere. Nel percorso di un'artista ci sono momenti in cui c'è sconforto, nonostante il successo. Sapere che in un modo o nell'altro quello che faccio ha valore per qualcun altro mi fa stare bene". Nella serata dei duetti ha cantato Io sono Francesco al fianco di Francesco Tricarico: "Il brano porta con sé un anelito a cambiare il mondo, la delicatezza di proporre una svolta". Sulla finale di Sanremo, ammetto:

Sarei bugiardo a dire che non sono stanco. Il Festival è impegnativo, c'è frenesia. A fine settimana c'è una stanchezza accumulata, ma sono sereno per l'esibizione di stasera. Salgo sul palco e canto. Me la sono già tolta la soddisfazione di vincere. La vittoria è che la mia canzone possa arrivare a più persone possibili.