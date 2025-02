Testo e significato di Viva la vita, Francesco Gabbani canta il suo inno alla vita

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Francesco Gabbani (ph Chiara Mirelli)

Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo, su quel palco che lo ha visto trionfare per due volte, prima nel 2016 con Amen, tra le nuove proposte e poi con Occidentali's Karma nel 2017, senza dimenticare il secondo posto ottenuto con Viceversa nel 2020. Il cantante quest'anno si presenta con "Viva la vita" una canzone che segna un percorso nuovo della sua carriera, come ha spiegato lui stesso, e che sarà inserita nel nuovo album Dalla tua parte che sarà pubblicato il prossimo 21 febbraio. Gabbani, ormai, è diventato un volto del festival, soprattutto a seguito dell'incredibile successo ottenuto con Occidentali's Karma e la coreografia col gorilla sul palco. Il cantautore, poi, sarà protagonista a ssieme a <tricarico nella serata delle cover e dei duetti, insieme cantaranno Io sono Francesco, mentre a marzo parte il suo tour nei palazzetti.

Il testo di Gabbani

Ma non lo vedi?

E non conta se non ci credi

che siamo un momento

tra sempre e mai più

Come una poesia dentro l'eternità per una botta e via

Sarà che una bugia

dice la verità più della verità

Ma com'è limpida

Com'è domenica

Viva la vita così com'è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n'è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno un movimento

Insieme non si perderanno mai

E dimmi una bugia

La mezza verità, che tanto poi si sa…

Che cosa vuoi che sia

Su tutti i lividi farà da anestesia

E se ci brucerà

E se ci porta via, e se ci porta via

Viva la vita così com'è

Viva la vita questa vita che

E solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n'è

Viva la vita questa vita che

E solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno movimento

Insieme due romantici alle porte dell'inferno

Viva la vita così com'è

Viva la vita, questa vita che

È solo un attimo, un lungo attimo

Ma in fondo tu lo sai quello che sento

È vivere davvero ogni momento

Il significato di Viva la vita

Mai banale, Gabbani ha sempre lasciato il segno ogni volta che ha calcato il palco del Teatro Ariston, dove ha ottenuto sempre ottime posizioni, grazie alla sua musica, ma anche alla ricercatezza dei suoi testi. Questa volta torna con un brano che è un inno alla vita, appunto e come ha detto in un'intervista a La Ragione: "Avevo una forte esigenza di comunicare un approccio che rispecchia ciò che sono oggi. È orientato alla serenità, perché ho capito che ciò a cui aspiro non è più legato al successo materiale o effimero. Non mi interessa accumulare conquiste esteriori, voglio raggiungere un equilibrio, una pace interiore. E credo che la strada per questa serenità passi attraverso l'accettazione, il prendere atto che ci sono domande a cui forse non troverò mai risposta: chi siamo? Perché siamo qui? Qual è il senso della nostra vita? Sono interrogativi universali che accomunano tutti noi"