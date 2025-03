Elodie incontra Annalaisa di Brenda Lodigiani a Gialappa Show: le immagini inedite prima della puntata

video suggerito

Inizia lunedì 31 marzo 2025 la nuova edizione di Gialappa Show. Mago Forest con Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, sarà accompagnato sul palco da Elodie, scelta come prime co-conduttrice della quinta stagione. La cantante incontrerà Annalaisa di Brenda Lodigiani: tutte le anticipazioni.

A cura di Gaia Martino

Parte stasera, lunedì 31 marzo 2025, la nuova edizione di Gialappa Show. Gli sketch comici dei protagonisti del programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, presentati da Mago Forest, tornano a intrattenere il lunedì sera degli italiani, in prima serata su Tv8. Partenza col botto per le nuove puntate perché stasera la co-conduttrice sarà Elodie. A CTCF ieri è stato trasmesso un promo di ciò che i telespettatori vedranno nella prima puntata della quinta stagione: tra i momenti più attesi, l'incontro tra la celebre artista romana e Annalaisa, la versione di Annalisa di Brenda Lodigiani.

Le anticipazioni di Gialappa Show stasera

"Il momento tanto atteso…" ha scritto in un tweet su X Gialappa's Band, il profilo ufficiale del programma Gialappa Show. A corredo del testo, un'immagine che vede un faccia a faccia tra Elodie, co-conduttrice della serata accanto a Mago Forest, e Annalaisa, il personaggio creato da Brenda Lodigiani che rappresenta la parodia di Annalisa. In un'intervista a Fanpage.it, l'attrice e imitatrice comica commentò con una risata la proposta di far arrivare Elodie sul palco del Gialappa Show: "Elodaia", scherzò. Con la nuova edizione, il sogno di tanti telespettatori appassionati dello show questa sera potrà realizzarsi.

Ieri sera a CTCF è stato ospite del "Tavolo" Mago Forest che ha presentato le nuove puntate dello show in onda in prima serata su TV8. Tra le immagini del promo anche una breve anticipazioni del duetto di Elodie e Annalaisa che accompagneranno il canto con una performance al palo di pole dance.

Giulia Vecchio e Carlo Amleto nel cast: tutti i comici della quinta edizione

Tornano nel cast del Gialappa Show tutti i comici ormai veterani del programma: Marcello Cesena, che interpreta Jean Claude, Simona Garbarino, che veste i panni di Madre di Sensualità a corte, Max Giusti, Valentina Barbieri, che in questa edizione vestirà i panni di Michelle Hunziker. Poi ancora Giovanni Vernia, Tony Bonji "il demotivatore", Gigi e Ros con le loro parodie, Brenda Lodigiani – interpreterà sicuramente Annalaisa- e Stefano Rapone. Il cast vedrà due nuovi ingressi, Carlo Amleto e Giulia Vecchio, novità della quinta stagione dello show. L'attrice e comica con un video su Instagram ha svelato qualche anticipazione su ciò che farà.