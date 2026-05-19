Gialappa Show chiude con il ritorno di Paolantoni, dopo 30 anni riecco il personaggio storico di Robertino

Si è chiusa con la puntata di lunedì la settima stagione del Gialappa Show, il programma comico in onda su Tv8 che ha segnato il ritorno della Gialappa's Band nel classico formato "Mai Dire". E a proposito di Mai Dire, l'ultimo appuntamento stagionale di quest'anno ha visto il ritorno di un personaggio storico degli anni d'oro del programma, allora in onda su Mediaset.

Il ritorno di Francesco Paolantoni nel programma

Tra gli ospiti della trasmissione condotta da Mago Forrest con Ditonellapiaga, c'era Francesco Paolantoni, che per l'occasione ha riproposto il personaggio storico di Robertino, protagonista con il suo motto "ho vinto qualche cosa?" a Mai Dire Gol nelle stagioni di maggio successo della trasmissione ideata dalla Gialappa's Band e allora in onda su Italia 1. Un ritorno su cui si scherza anche sui canali social della trasmissione, con l'effetto nostalgia sottolineato con un meme che fa riferimento a una frase storica di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Le parole di Marco Santin sugli ascolti di Gialappa Show

Gialappa Show intanto continua a confermarsi una colonna del palinsesto di TV8, un prodotto di punta della rete, che riesce a portare a casa ottimi ascolti nonostante la complessità della prima serata del lunedì. In un'intervista rilasciata a Fanpage, Marco Santin ha parlato degli ascolti di questa stagione, con uno share abbondantemente sopra al 5% se si sommano i numeri di Tv8 e Sky Uno. Santin ha per altro sottolineato l'effetto negativo che nel corso della stagione ha avuto la cronaca nera, che secondo lui ha spostato pesantemente l'attenzione altrove: “Arrivavamo anche al 6,4%. Nell’ultimo periodo ci siamo un po’ abbassati, credo per via del caso Garlasco e il che è tutto dire. Senza contare che la serata del lunedì è infernale, un massacro. C’è anche il calcio, che ci ha sempre dato fastidio. In passato avevamo sperimentato altri giorni, ma ormai si è deciso di rimanere lì”.