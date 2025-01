video suggerito

Carlo Amleto, musicista e comico dallo stile unico: dal Tg0 al successo di Bar Stella fino a STEP Carlo Amleto è un artista unico nel suo genere: comico e musicista, definitivamente esplodo con il gruppo Contenuti Zero e a Bar Stella, è uno dei protagonisti di Stasera tutto è possibile. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Amleto Giammusso, classe 1993, è un artista siciliano che ha saputo fondere musica, teatro e comicità in uno stile del tutto personale. Pianista jazz di formazione, ha arricchito il suo percorso studiando recitazione tra Roma, presso l'European Union Academy of Theater and Cinema di Cinecittà, e Milano alla prestigiosa Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi. Il suo debutto teatrale di rilievo arriva nel 2018 con la prima nazionale della riscrittura di "Shakespeare in Love", diretta da Giampiero Solari. Ma è con il suo progetto "Contenuti Zero", uno spettacolo di varietà che coinvolge giovani talenti della scena italiana, che inizia a farsi notare nel panorama artistico nazionale.

Che cosa ha fatto in televisione

La vera svolta mediatica arriva nel 2022, quando conquista il grande pubblico con le sue apparizioni a "Zelig" su Canale 5 e "Bar Stella" su Rai 2. In particolare, il suo format "TG0" diventa un fenomeno virale sui social, raccogliendo milioni di visualizzazioni. Tra i suoi progetti più originali c'è il DottorAmleto, nato dalla collaborazione con l'associazione Officine Buone: un medico sui generis che "prescrive" cure musicali, ricevendo apprezzamenti da artisti del calibro dei Negramaro, Brunori Sas e Samuele Bersani. La sua versatilità lo ha portato a partecipare a numerosi programmi televisivi di successo, tra cui "Che tempo che fa", "Belve" e "Lol Talent". È uno dei talenti di "Stasera tutto è possibile", il programma condotto da Stefano De Martino.

Carlo Amleto ha pubblicato un disco e un libro

Nel 2023 pubblica il suo primo album "Facciamo che io ero", e ora, nel 2025, fa il suo ingresso nel mondo dell'editoria con "Libro di poesie d'amore che ad un certo punto si è ribellato all'autore" (De Agostini), una raccolta che rivoluziona il concetto di poesia con un approccio surreale e innovativo. Amatissimo sui social, dove conta migliaia di follower, Carlo Amleto è diventato un punto di riferimento per la nuova comicità italiana grazie al suo stile unico.