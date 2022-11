Chi è Carlo Amleto Giammusso, il comico di Tg Zero a Zelig 2022 Carlo Amleto Giammusso è uno dei nuovi comici di Zelig, in onda dal 9 novembre 2022 su Canale 5. L’attore siciliano, anche musicista, porterà in scena i suoi sketch con “Tg Zero”.

A cura di Ilaria Costabile

Carlo Amleto Giammusso foto di Daniele Butera

Carlo Amleto Giammusso è uno dei nuovi comici che faranno parte del cast di Zelig, in onda con una nuova edizione a partire dal 9 novembre 2022. Classe 1993, 29 anni, è un attore e musicista siciliano, si è diplomato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e ha partecipato a diversi spettacoli teatrali, oltre ad aver avuto alcuni ruoli tra cinema e tv, prendendo parte al film "Tutti per uno uno per tutti" di Veronesi e alla fiction di Canale 5 "Viola come il mare".

Chi è Carlo Amleto: gli studi e la carriera tra teatro e televisione

La passione per lo spettacolo è nata sin da ragazzino, quando nella sua Sicilia inizia a prendere lezioni di pianoforte, diventando molto bravo nella musica jazz, per poi abbracciare in seguito anche il mondo della recitazione. Nel 2017, infatti, si diploma alla Paolo Grassi di Milano e successivamente frequenta anche l’European Union Academy of Theatre and Cinema (EUTHECA) di Roma. Grazie a questi studi riesce a prendere parte a diversi spettacoli teatrali, sebbene abbia iniziato a calcare il palcoscenico già nel 2014. Tra gli spettacoli più recenti, ci sono nel 2019-2020 "Contenuti Zero" con la regia di Pablo Solari, nel 2018 "Shakespeare in Love" di Tom Stoppard con la regia di Giampiero Solari, nel 2017 è in "Bernard Marie", (tratto da un incontro di Quai Ouest e “Lotta di negro contro cani” di B. M. Koltès), sempre diretto da Solari.

Carlo Amleto Giammusso fonte Instagram

Il tg Zero di Carlo Amleto a Zelig 2022

A Zelig, Carlo Amleto Giammusso porterà in scena uno sketch che lo vede vestire i panni di un giornalista del telegiornale. Sarà protagonista di "Tg Zero" in cui schernisce il mondo del giornalismo, facendo battute e scherzando sulle modalità di linguaggio d'oggi e sulle notizie tra luoghi comuni e un po' di sano sarcasmo.

La vita privata di Carlo Amleto

Per quanto riguarda la vita privata di Carlo Amleto Giammusso non ci sono molte indicazioni, dal momento che anche sul suo profilo Instagram non ci sono foto che possano dare indicazioni in merito alla vita lontano dai riflettori, ma i post sono dedicati esclusivamente al suo lavoro, tra sketch e apparizioni tv.