Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025 è in stato di grazia e noi ci siamo cascati di nuovo

Sembra uno di quei suoi meravigliosi quadri portati al Festival nel 2021: scritti con cura, costruiti badando al dettaglio, di una bellezza fine e ricercata. Achille Lauro arriva a Sanremo 2025 con l'intenzione di farsi vedere con la sua musica e la naturale tendenza a catalizzare l'attenzione sul palco.

Con la canzone Incoscienti giovani ha conquistato pubblico e stampa, l'omaggio a Roma, in pieno stile Dolce Vita, con Elodie nella serata cover ha aggiunto un'altra tacca nell'indice di gradimento, nelle sue interviste non si sottrae a nessuna domanda ma non presta mai il fianco al commento feroce o al facile gossip: Achille Lauro in questo Festival di Sanremo 2025 è in pieno stato di grazia. E noi ci siamo cascati di nuovo.

Serafico, avvolto nei suoi chiccosi outfit, preme per essere il numero uno ma non fa niente perché il senso artistico di tutto questo possa essere contaminato da altro. E per altro si intende tutto quello che potrebbe puntargli l'occhio di bue addosso quando il microfono è spento. Sarebbe stato molto semplice quest'anno cavalcare movimentate onde del gossip, dopo le recenti rivelazioni su Fedez e Chiara Ferragni, e strappare la scena anche ai più quotati in classifica. E invece lui ci è finito nei primi cinque senza sporcarsi le mani.

Particolarmente incline al gioco, alla boutade, all'ammiccamento spinto, Lauro è un animale da palcoscenico anche quando si muove su un rettilineo. Sembra non togliere mai gli abiti di scena, eppure riesce a trasferire la sua spiccata personalità ovunque gli venga data la parola. Difficile capire il confine tra persona e personaggio, tratteggiare il limite dove finisce di spennellare i contorni del quadro che intende mostrare e inizia a scarabocchiare il suo personale foglio bianco.

Canta storie, spesso vere, rievoca momenti che appartengono a tutti, accorcia la distanza temporale con sentimenti ed emozioni per ridare loro nuova vita. Lauro sa dove colpire, ha la penna giusta per farlo e la capacità camaleontica di farsi carico di svariate personalità. Questa sua fluidità piace, convince, alimenta l'hype e non gli consente di finire in un cono d'ombra. "L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese e noi stiamo annegando, naufragando, è un romanzo", era cassazione al primo ascolto.

