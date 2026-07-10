Fabiola Gianotti, dal sogno della danza alla direzione del CERN: la sua vita nel film “La particella misteriosa”

Fabiola Gianotti, nota fisica italiana che ha guidato uno dei due esperimenti che hanno portato alla scoperta del bosone di Higgs, soprannominato la “particella di Dio”, e prima donna alla direzione del CERN di Ginevra, sarà la protagonista di un film biografico intitolato “La particella misteriosa”, diretto da Stefano Mordini.

Fabiola Gianotti, nota fisica italiana che ha guidato uno dei due esperimenti che hanno portato alla scoperta del bosone di Higgs, soprannominato la "particella di Dio", senza la quale l’universo non esisterebbe, sarà la protagonista di un film biografico intitolato "La particella misteriosa" e diretto da Stefano Mordini.

Gianotti è attualmente la prima donna a ricoprire la carica di direttrice generale del CERN, l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, che ospita il più potente acceleratore di particelle al mondo. Il bosone di Higgs è stato fondamentale per la scoperta di come si sia formata la materia dopo il Big Bang.

Il film è parte della sua biografia e racconterà alcuni aspetti della sua storia personale e professionale. Il sogno di diventare una ballerina coltivato da quando era bambina, superato a un certo punto della sua giovinezza dalla passione per il piano e poi il dottorato in fisica all'Università di Milano, che ha cambiato l'ordine dei suoi desideri e l'ha condotta al CERN, dove è iniziata la sua carriera nel 1994. Attualmente, la nota fisica italiana, nei momenti di stacco dal lavoro, continua a coltivare la sua passione a casa, dove ha trovato uno spazio per dedicarsi ai suoi compositori preferiti, tra cui Bach, Schubert e Brahms.

Il film sarà ambientato principalmente al CERN di Ginevra e nella zona circostante, dove si trova l'acceleratore di particelle ATLAS, dal costo di 10 miliardi di dollari. ​Il team di scrittura è composto da Paolo Giordano, Luca Infascelli e Stefano Mordini, che firmerà anche la regia del film. "Un progetto internazionale per raccontare la storia di una donna chiamata per la prima volta a guidare un’impresa che ha cambiato per sempre il mondo della scienza", riferiscono dalla produzione.

“The Mysterious Particle”, in italiano La particella misteriosa, è prodotto da Picomedia (società del gruppo Asacha Media, parte di Fremantle ) e Cinemaundici. Picomedia è guidata da Roberto Sessa, produttore della serie Mare fuori, prodotto generazionale di grande successo, ormai di interesse su scala internazionale.