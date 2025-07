video suggerito

Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, torna a lavorare dopo 15 anni di pausa: "Avevo scelto di fare la madre" Dopo un lungo periodo di pausa, Elisabetta Ferracini è tornata al lavoro. Figlia di Mara Venier, è attiva in radio dal 2022, dopo aver scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. Una scelta, quella di tornare in pista, che si è rivelata vincente: è stata premiata con il Microfono d'Oro.

A cura di Stefania Rocco

Dopo un lungo periodo di assenza dalla tv e dalla radio, Elisabetta Ferracini è tornata in pista. La figlia di Mara Venier, a pochi mesi dalla dolorosa scomparsa del compagno Pier Francesco Forleo nel 2022, ha accettato un nuovo incarico in radio: un’occasione che le ha permesso di riconnettersi con se stessa dopo il drammatico lutto. Volto noto di Solletico dal 1994, Elisabetta ha scelto di condurre il format In viaggio con Elisabetta, in onda su Rai Isoradio. Un esperimento che si è rivelato vincente, tanto che quest’anno la conduttrice ha ricevuto il premio Microfono d’Oro.

Elisabetta Ferracini: “Ho ricominciato a lavorare grazie alla radio”

“Un trofeo che ha un grande valore per me, innanzitutto perché significa essermi rimessa in pista”, ha dichiarato la figlia di Mara Venier, grata per il riconoscimento ricevuto. In un’intervista rilasciata al Messaggero, Elisabetta ha raccontato con quale spirito è tornata ad avvicinarsi a un ambiente dal quale aveva scelto di allontanarsi molti anni prima: “È con questo programma che ho ricominciato a lavorare. Venivo da un lungo periodo di pausa: avevo scelto di restare a casa e fare la mamma e la compagna a tempo pieno. Poi è arrivata questa possibilità, ma ricominciare dopo 15 anni non è stato semplice”

L’esperienza in radio ha rappresentato una prima volta per Ferracini:

Non l’avevo mai fatta, mi sono buttata. All’inizio mi sembrava di rivivere l’esperienza di Solletico, anche se non conoscevo questo mondo. Ho ideato e scritto il programma insieme a Nicola Carraro, marito di mia madre.

Il desiderio di tornare in tv con un programma su salute e medicina

Il sogno di Elisabetta resta quello di tornare in televisione, il mezzo che la lanciò da giovanissima: “Essendo un po’ ipocondriaca, il mio sogno sarebbe un programma dedicato a salute e medicina, I consigli di Elisabetta. Qualcosa di ironico, non pesante, con i grandi professori della medicina italiana come protagonisti”. C’è però un aspetto della tv che la mette ancora in guardia, un meccanismo che conosce bene per essere cresciuta accanto a una madre che ha condotto decine di programmi: “Mi piacerebbe farlo in tv o magari con un podcast dal vivo, perché non amo la guerra degli ascolti, anzi. Mi piace l’autonomia che mi sono ritagliata”.