Mara Venier al concerto di Ultimo con la figlia, la replica alle accuse sul “rispetto del lutto” Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini cantano e si commuovono al concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico a Roma. Due ore di musica che le ha distratte dal dolore legato alla scomparsa di Pier Francesco Forleo. E per le quali la conduttrice si è ritrovata a rispondere alle critiche cieche di chi l’ha accusata di non avere “rispettato il lutto”.

A cura di Stefania Rocco

Due ore di musica per aiutare la figlia Elisabetta Ferracini a distrarre la mente dal dolore legato alla prematura scomparsa del compagno Pier Francesco Forleo. Due ore durante le quali anche Mara Venier ha tentato di distrarsi, di dimenticare per qualche istante quanto accaduto. E per questo motivo la conduttrice di Domenica In si è trovata a dover rispondere alle critiche cieche di chi l’ha accusata di non avere “rispettato il lutto”. Lo dimostra la foto postata su Instagram da Mara, una foto in cui compare accanto alla figlia Elisabetta, probabilmente commossa dal testo di una canzone. È una foto che Mara ha pubblicato a poche ore di distanza da quella in cui compariva, materna e determinata a essere di supporto, accanto alla figlia proprio sugli spalti del concerto che il cantautore romano ha tenuto allo Stadio Olimpico di Roma.

La replica di Mara Venier alle critiche

Le critiche rivolte alla conduttrice sono scattate immediatamente dopo la pubblicazione del selfie al concerto. Venier, sulle prime, non è entrata nel merito dei commenti più ingenerosi. Ha voluto rispondere qualche ora dopo, pubblicando una foto che era stato proprio Ultimo a farle avere. Scatto che la mostra in lacrime mentre ascolta il testo di una canzone. “Questa foto dice tutto”, ha scritto Mara, “Grazie a Ultimo per avermela mandata. È stato un concerto meraviglioso, pieno di emozioni. E per due ore mia figlia ha sorriso, questa è la cosa più importante. E adesso scrivete, criticate, giudicate. Non me ne frega niente. Grazie Niccolò”.

La scomparsa di Pier Francesco Forleo

Pier Francesco Forleo, marito di Elisabetta Ferracini, è morto il 9 giugno scorso a 61 anni. Era a capo della Direzione Diritti Sportivi della Rai. È scomparso a causa di una malattia scoperta da poco tempo e che la famiglia ha tenuto rigorosamente riservata. Com’era stata riservata la lunga storia d’amore vissuta con la compagna Elisabetta, figlia di Mara Venier, e durata circa 20 anni.