Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 9 e domenica 10 novembre in tv Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 9 e domenica 10 novembre 2024: tutti i nomi che riempiranno i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio.

A cura di Gaia Martino

Torna il weekend e i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio riaprono le loro porte per accogliere nuovi ospiti. Sabato 9 e domenica 10 novembre 2024 sono in programma Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai 1 e Che tempo che fa sul NOVE. Ecco tutti i nomi dei protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 9 e domenica 10 novembre

Sabato 9 e domenica 10 novembre, su Canale 5, torna Verissimo. Nel primo appuntamento del weekend, sabato dalle 16.30, Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta in studio Stefania Craxi che nel libro All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti, ripercorre la storia di suo padre Bettino. Ospite in studio anche Diletta Leotta con Ludovica Frasca, prima eliminata de La Talpa. Vera e Giuliana, figlie dell'attore Giuliano Gemma, si racconteranno al pubblico di Canale5. Tra gli ospiti anche Alessia Merz, Edoardo Vianello con la moglie Elfrida e Teresanna Pugliese, da poco diventata mamma bis del piccolo Gioele.

Nell'appuntamento di domenica, dalle 16 su Canale5, sarà ospite in studio Claudio Amendola che dal 15 novembre torna in tv con la seconda stagione della serie Il Patriarca. Poi Al Bano, Ornella Muti accompagnata dal nipote Akash. In studio ci saranno anche Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò con Walter Zenga, poi fratelli Francesca e Filippo De André e Gemma Galgani.

Gli ospiti di Domenica In del 10 novembre

Gli ospiti di Domenica In di domenica 10 novembre 2024, dalle 14 su Rai 1, non sono ancora stati annunciati. Mara Venier regalerà ancora interviste esclusive, musica e intrattenimento al suo pubblico.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 10 novembre, dalle 19.30 sul NOVE, torna Che tempo che fa. Fabio Fazio accoglierà in studio Laura Pausini per un'intensa intervista. Tra gli ospiti annunciati sui canali social del programma anche Gino Cecchettin.