Ludovica Frasca è la prima eliminata de La Talpa: “Ho fatto un azzardo e non sono stata fortunata” Ludovica Frasca è stata la prima concorrente eliminata de La Talpa. Il reality ha debuttato ieri sera, in prima serata, su Canale5 con Diletta Leotta alla conduzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ludovica Frasca è stata la prima concorrente eliminata de La Talpa. Il reality condotto da Diletta Leotta ha debuttato ieri sera su Canale 5 con la prima puntata andata in scena a Civita di Bagnoregio, nel Lazio: i concorrenti dopo intense prove e numerosi sospetti hanno dovuto sottoporsi al "test finale" e l'opinionista ed ex velina di Striscia La Notizia non è riuscita a superarlo.

L'eliminazione di Ludovica Frasca

L'avventura di Ludovica Frasca a La Talpa ha avuto vita breve. La concorrente è stata eliminata al termine del test finale nel quale Diletta Leotta ha sottoposto tutti a 15 domande sull'identità della talpa. "Chi darà più risposte sbagliate è fuori" ha spiegato la conduttrice prima di dare il via al test. L'unico ad essere immune è stato Marco Melandri che ha conquistato la possibilità di non rischiare l'eliminazione sacrificando l'intero montepremi del gruppo. Al termine dell'ultima prova, dopo aver risposto alle domande della Leotta, l'ex velina ha scoperto di aver dato poche risposte corrette rispetto ai suoi compagni di avventura. "Mi dispiace, avevo i miei sospetti. Ho fatto un azzardo e non sono stata fortunata. Non sono io la talpa", le parole prima di salutare il programma.

"Presto La Talpa lascerà altri segni, sono fiduciosa in alcuni miei compagni che si sapranno avvicinare al suo nome", ha aggiunto durante il viaggio di ritorno in auto.

Marco Melandri diventa immune con i soldi del gruppo

Marco Melandri prima del test finale ha ottenuto l'immunità vendendo, però, tutti i soldi del gruppo racimolati durante le prove fisiche. Diletta Leotta ha offerto la possibilità ai concorrenti di conquistare la possibilità di non essere eliminati con un'asta. Quando Lucilla Agosti ha offerto 1100 euro, Marco Melandri ha alzato la mano per offrire 14.500 euro, ovvero tutto il bottino del gruppo. "Sei la talpa?" ha chiesto perplessa Veronica Peparini, "Sei impazzito, sono tutti i nostri soldi", ha commentato Lucilla. Grazie alla sua mossa, però, il pilota è riuscito a rendersi immune.