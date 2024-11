video suggerito

Paola Perego su Diletta Leotta conduttrice de La Talpa: “Avrei pagato per rifarla, non mi hanno chiamata” A poche ore dall’inizio della nuova edizione de La Talpa con Diletta Leotta, la storica conduttrice Paola Perego ha confessato che le sarebbe piaciuto tornare a presentare il programma che ha segnato una svolta per la sua carriera in tv: “Quest’anno l’ha prodotta Mediaset e non mi hanno chiamata. A Diletta consiglio di viversi il reality come fosse una spettatrice”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A poche ore dall'inizio della nuova edizione de La Talpa, il reality show condotto da Diletta Leotta in onda su Canale 5 dal 5 novembre, la storica conduttrice Paola Perego ha espresso pubblicamente il suo augurio alla collega attraverso un post pubblicato su Instagram. Ospite di BellaMa su Rai2 con Pierluigi Diaco, però, non ha nascosto che le sarebbe piaciuto tornare a presentare il programma che segnò una svolta per la sua carriera televisiva: "Io avrei pagato per rifarla, penso sia il reality più figo in assoluto, ma quest'anno l'ha prodotta Mediaset e non la Rai, quindi non mi hanno chiamata".

Il commento di Paola Perego su La Talpa 2024

Poche ore fa, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Perego ha pubblicato una sua vecchia foto alla conduzione de La Talpa. A corredo un messaggio dedicato alla giornalista: "Questa sera torna La Talpa, ricordi meravigliosi. In bocca al lupo Diletta", ha scritto. Diaco, che l'ha ospitata a BellaMa, le ha fatto notare come un comportamento simile non sia usuale nel mondo dello spettacolo: "Hai fatto gli auguri a una collega più giovane per un reality che va in onda su una rete concorrente, non è da tutti", le ha detto il conduttore. Decisa la risposta dell'ex modella: "Io avrei pagato per rifarla, penso sia il reality più figo in assoluto, ma quest'anno l'ha prodotto Mediaset e non la Rai. Non mi hanno chiamata, ma era giusto fare un in bocca al lupo a una collega".

Il messaggio per Diletta Leotta

Perego, inoltre, ha consigliato alla nuova conduttrice di viversi il programma come fosse una spettatrice: "Io non ho mai saputo chi fosse la talpa, le consiglio di viverselo man mano che accadono le cose, lo devi vivere da spettatore". Dopo 64 giorni di programma, 11 concorrenti e 10 puntate condotte, sono passati vent'anni dall'ultima edizione de La Talpa, durante la quale Perego riuscì a mantenere una media di 7 milioni di spettatori a puntata, come ricordato da Diaco. In passato, Perego ha lavorato anche in Mediaset. Ma, ha detto: "Nel privato tu hai un solo capo, qui in Rai ogni sei mesi cambiano tutti, ne abbiamo visti passare in tanti, loro vanno e noi siamo qua".