Marco Salvati, autore de La Talpa: “Diletta Leotta è stata una scelta aziendale, le hanno dato il reality più difficile”

La Talpa va verso la cancellazione. Dopo il tonfo agli ascolti nell'ultima puntata parla per la prima volta Marco Salvati, suo storico autore. Nel corso di una puntata di 361 lounge, l'autore ha detto la sua sul programma che ha incontrato più di una difficoltà: "Diletta Leotta? Forse le hanno affidato il reality più difficile da condurre".

Secondo le indiscrezioni fornite da Dagospia, si va verso una chiusura anticipata de La Talpa. Marco Salvati ha spiegato quali possono essere le motivazioni che hanno portato il programma a fare molta fatica nel palinsesto generalista:

Dopo aver detto la sua sulle difficoltà strutturali dello show, Marco Salvati non ha negato che la scelta di puntare su Diletta Leotta come conduttrice non è stata una scelta autoriale ma aziendale, e quindi di Mediaset.

Diletta non è stata una decisione autoriale, ma una decisione aziendale. Al suo primo impegno come conduttrice di reality in prima serata su Canale 5 le hanno dato forse il reality più complesso in assoluto. Paola Perego lo faceva benissimo, ma aveva molto mestiere e la diretta la gestiva come una cosa sua. Deve prendere mano col mezzo. Lei si prepara molto bene. Nell’auricolare non la guidiamo, semplicemente le diciamo l’argomento successivo o le suggeriamo se le sfugge qualcosa. È dedita al lavoro, diligente, non ha mai perso la testa nonostante i ritmi frenetici.