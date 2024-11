Chiusura anticipata per La Talpa di Diletta Leotta, ora è ufficiale: ecco quando

video suggerito

Ora è ufficiale: La Talpa, il reality cult tornato in onda dopo 16 anni, chiuderà con un finale anticipato. La decisione arriva da Mediaset, che ha scelto di accorpare le ultime puntate già registrate del reality condotto da Diletta Leotta in un’unica trasmissione. Una serata nella quale saranno condensate le ultime tre puntate rimaste: la quarta, la quinta e la sesta puntata.

La Talpa chiude in anticipo: quando va in onda l'ultima puntata

Dopo anni di attesa e con grandi aspettative, il ritorno de La Talpa su Canale 5 non ha avuto l’impatto sperato. Tra difficoltà strutturali e il calo di interesse del pubblico, questa edizione si chiude con grande amarezza. L'ultima puntata de La Talpa sarà trasmessa lunedì 25 novembre su Canale 5: la quarta, la quinta e la sesta puntata saranno condensate in un'unica puntata.

Perché La Talpa è stato chiuso in anticipo?

Il reality, condotto da Diletta Leotta, non è riuscito a convincere il pubblico: gli ascolti sono scesi progressivamente, con la terza puntata che ha registrato un deludente 10.6% di share. Per questo motivo, Mediaset ha scelto di ridurre drasticamente lo show. Fonti vicine allo show avevano espresso a Fanpage.it tutta la loro amarezza: "Sarebbe un peccato".

Le parole di Marco Salvati su di Diletta Leotta

L'autore storico del programma Marco Salvati ha commentato la situazione nel talk 361 Lounge. Sulla scelta di Diletta Leotta, Salvati ha spiegato che non si è trattata di una scelta autoriale ma squisitamente aziendale: "Diletta non è stata una decisione autoriale, ma una decisione aziendale. Al suo primo impegno come conduttrice di reality in prima serata su Canale 5 le hanno dato forse il reality più complesso in assoluto". L'autore ha anche fatto un confronto con la precedente conduttrice: "Paola Perego lo faceva benissimo, ma aveva molto mestiere e la diretta la gestiva come una cosa sua".