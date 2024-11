La Talpa di Diletta Leotta verso la chiusura anticipata: “Sarebbe un peccato”

video suggerito

La Talpa verso la chiusura anticipata. Dopo il clamoroso tonfo d'ascolti dell'ultima puntata, il programma condotto da Diletta Leotta sarebbe destinato a terminare anzitempo la sua programmazione. È quello che fa sapere Giuseppe Candela su Dagospia: "I vertici Mediaset avrebbero deciso di accorpare in una (o forse due) puntate gli episodi mancanti". Fonti vicine a Mediaset fanno sapere a Fanpage.it che l'eventuale possibilità di una cancellazione, di una chiusura anticipata, sarebbe accolta con grande amarezza. "Sarebbe un peccato", è il mantra che arriva dai corridoi di Cologno Monzese.

Gli ascolti de La Talpa: dal 14% della prima puntata al 10.57% della terza

La Talpa non ha avuto una collocazione facile. Il lunedì sera è una partita complessa da vincere eppure la prima puntata lasciava ben sperare: 14.04% di share. Nella seconda puntata, le cose si complicano: 12.53%. La terza puntata è il fondo che probabilmente Mediaset non può più tollerare: 1.5 milioni di spettatori per il 10.57% di share. Il programma non ha avuto una gestazione facile e la sua produzione era stata annunciata già da diverse stagioni.

Cosa succede adesso

La Talpa dovrebbe andare avanti ancora per altri tre appuntamenti: il 25 novembre, il 2 dicembre e la gran finale al 9 dicembre. Secondo quanto anticipato da Giuseppe Candela per Dagospia, la soluzione sarebbe quella di accorpare tutto nella prossima puntata del 25 novembre e salvare quindi i primi due lunedì sera di dicembre. Più verosimile e conciliante, onde evitare di rischiare di tagliare brutalmente al montaggio, la possibilità di ridurre le tre puntate rimaste in due. Secondo quanto apprende Fanpage.it, la chiusura lascerebbe con l'amaro in bocca tutta la produzione che credeva nel rilancio di questo progetto. Il programma, prodotto da Fremantle, mancava sulla scena della tv generalista dal 2008.