Perché Diletta Leotta indossa l’auricolare a La Talpa: “Non sono teleguidata, il motivo è un altro” Da martedì 5 novembre al via La talpa in prima serata su Canale5. Su Mediaset Infinity sono già presenti le prime anticipazioni. Intanto, la conduttrice Diletta Leotta ha voluto fare chiarezza sul motivo per cui indossa l’auricolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Da martedì 5 novembre al via La talpa su Canale5. Il programma sarà condotto da Diletta Leotta, che si è raccontata in un'intervista in cui ha spiegato perché indosserà l'auricolare: "Non sono teleguidata". Inoltre, ha espresso la sua stima per Paola Perego che l'ha preceduta alla conduzione delle passate edizioni del reality.

La talpa, Diletta Leotta spiega il vero motivo per cui indossa l'auricolare

La Talpa andrà in onda da martedì 5 novembre su Canale5. Su Mediaset Infinity, tuttavia, sono già presenti le prime anticipazioni. Diletta Leotta ha rilasciato un'intervista a Renato Franco per il Corriere della Sera. La conduttrice de La talpa ha voluto fugare ogni dubbio sul motivo per cui indossa l'auricolare durante le puntate del programma:

Dicono che mi suggeriscono le domande dall'auricolare? Questa storia dell'auricolare è bellissima, l'ho amata follemente, ma è una polemica sterile, non sanno cosa inventarsi per attaccarmi. L'auricolare è fondamentale in diretta, non sai chi sono gli ospiti che arrivano, ti avvisano in anticipo su quello che sta per succedere, aiuta a mantenere il ritmo serrato. Lo usano in quasi tutti i programmi, come il gobbo. Ma anche quando registri un programma complesso come La Talpa l'auricolare è utile. Alcuni giorni abbiamo girato dalla mattina alle 4 di notte.

La stima per Paola Perego, precedente conduttrice de La Talpa

Diletta Leotta ha assicurato di non sentirsi "sottovalutata" nel suo lavoro. Il motivo è semplice. È consapevole di quanto sia preparata e dunque non dà peso al giudizio altrui: "Sottovalutata no, perché sono talmente consapevole di quanto studio, di quanto sono preparata, che il giudizio della gente per me è importante, ma relativo. Vado in onda io, ci metto la faccia io, lavoro da più di 15 anni ad altissimi livelli, può capitare di sbagliare, ma so il livello di professionalità che ci metto". Quindi ha espresso la sua stima per la collega Paola Perego, che ha condotto La Talpa prima di lei:

È stata una padrona di casa incredibile, io la prendo come riferimento, per me è un onore. Anche se questa nuova Talpa è completamente diversa dalle edizioni precedenti sono comunque andata a riguardarmi le stagioni passate per vedere come si poneva lei.